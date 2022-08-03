大象失控向前衝「導遊旅客企定定」恐變人肉保齡樽！結局出人意表

很多野生動物遇到侵略者都會發出威脅，甚至是攻擊，不過有時我們反而不能逃跑或反抗，不然情況會變得更糟。



外國有人分享了解決辦法，有一天他們剛好碰到野生大象，在大象作勢要衝撞驅趕他們時，他們非但不驚慌而是淡定的站在原地，這種勇氣真的不是一般人擁有的。（點圖放大了解👇👇👇）

+ 1

據研究指出，這種嚇唬人的衝撞動作，是大象用來判斷目標是否有威脅的方法，除此之外牠們還可能會做出劇烈拍打耳朵、大吼、左右搖擺、踢腿等等……影片中的大象就有出現這些訊號，也讓看似導遊和遊客的人可以冷靜地應對。

【圖輯】大象突然失控向前衝！點圖放大逐格睇「應對野生動物攻擊的方法」👇👇👇

+ 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

不少網友都被他們的勇氣所折服紛紛感嘆：「絕對辦不到！蟑螂跑向我，我都受不了」、「我也可以，只要給我包好尿布和綁住我的腳」、「這是知識，不是勇氣啦」、「他們應該是知道大象的習性的，如果真的要攻擊，大象就會把耳朵貼在頭旁邊了，不會像這樣張揚。」

延伸閱讀：

過肥汪見午餐「失落難過到極點」傻眼內心OS：你是認真的嗎？

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】