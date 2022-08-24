馬鞍風球│天文台晚上7時25分前掛8號　公司幾點准走？網民呻無奈

【馬鞍／8號風球／上班安排／提早放工／勞工處指引／天文台／天氣消息】掛八號前幾點可下班？強烈熱帶風暴馬鞍襲港，天文台會在7時25或之前改發八號風球信號，有網民今午發文問大家的公司容許幾點離開，有人指公司容許掛8號風球前2小時下班，亦有人需「掛正8號」才能離開，但部分網民指公司要天文台講明「XX點前」改發八號才會安排提早下班，「要講明2小時內掛」，換句話說只能早少少走，又認為放工時間才掛8號，只會齊齊迫搭交通工具。

雖然勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》有提及天文台發出八號預警或八號風球時，僱主須按協定工作安排，讓非必要人員分批下班，但《守則》不具法律效力。



天文台預告今晚6至9時掛八號風球，許多打工仔提及公司有沒有安排提早下，圖為8月9日天文台掛3號風球情況。（歐嘉樂攝）

馬鞍襲港，天文台預告今晚（24日）7時25分之前時改發八號風球，惟撞正大部分打工仔收工時間，不少人想提早下班免得迫地鐵、迫巴士。有網民在親子王國討論區發文，問大家的公司容許幾點離開辦公室。

雖有人指老闆容許員工自行決定幾點離開，亦已公布相關安排，例如「4點准走」、「下午3點已放人走」、「住偏遠地區可提前2小時離開」，但不少人大嘆公司要正式掛八號風球才准離開，「正式掛8號之時」、「要掛正8號」、「都係6點㗎啦，又唔會6點掛」、「掛至有得走，即係同平時一樣時間走」，慨嘆公司「落波就係兩個鐘內返到，我公司一日未正式掛都唔畀走的，即使當年懷孕亦一樣」。

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然而，部分網民表示公司會等天文台講明於「XX點前掛」，才會安排偏遠同事離開，再陸逐放人，「今日多數都無早」，下午3時公司仍未有安排，要等天文台提出較準確的掛八號時間，「未知，通常天文台話2小時後掛我哋就可以走」、「我哋公司都係咁，而家話6至9會掛唔算，要講2小時內掛…或者幾點前，咁就可以走」。疫情下許多工種熟習了在家工作模式，有網民留言反正回家也是繼續工作，故公司一早安排今明兩天在家工作，「WFH是無呢個問題」。

馬鞍風球｜最快今晚6時改發8號風球 可否提早下班？勞工處咁講…

據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，當天文台發出八號預警或八號風球時，僱主須按協定工作安排，讓非必要人員分批下班。若僱員按協定要在警告生效時留在工作地點當值，僱主要優先考慮員工安全及採取適當安全措施，如工作地點因惡劣天氣有潛在風險，應安排員工返回安全地點。因應機構運作模式等因素，僱主應預早評估容許僱員有需要時安排在家工作的可能性，並訂明在家工作僱員的工作範疇和模式。不過，《守則》不具法律約束力，僱主可自行決定是否跟隨。

（綜合）