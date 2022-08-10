木蘭風球｜女友驚打8號叫接收工　港男拒絕一句「花式自殺」惹議

木蘭襲港時曾有地下天文台猜測極有可能改掛8號，有女生就在網上發文，指因擔憂天氣惡劣，所以想在附近返工的男友接自己收工，但就被男友拒絕，「男朋友話：有手有腳做咩要接你收工？」。男友拒絕之餘還多加一句「補刀」話她太港女，認為面對颱風自己同樣危險，故不願接她收工。



樓主在討論區發文表示因害怕惡劣天氣，希望在隔一條街工作的男友下班時順路接自己。然而男友認為先把女友送到家中才回家的話，他也會有危險，因而拒絕接她。（《社內相親》劇照）

該女生在香港討論區以「叫男朋友嚟接埋我收工真係好港女咩？」為題發帖，稱其男友的公司與她的公司只相隔一條街，平日男友放工都會經過她的公司樓下。而由於木蘭襲港，她擔心放工時會改掛8號風球，因此想男友順路接自己放工，卻被男友以她「有手有腳」為由拒絕。當她再嘗試以雨勢太大說服男友時，「男朋友答我：咁唔通我接你收工就唔會落大雨？你唔好咁港女啦」。男友再解釋指2人共用雨傘的話大家都會濕，加上先把女友送到家中才回家的話，「我都好危險㗎！」，因此認為各自回家才最理想。

隨後，男友再加一句「花式自殺」，以樓主的體重開玩笑，「佢最後話：放心啦，無咁易吹得走你㗎喎！就算吹走你，我都驚你整親其他人」。樓主相當不滿，認為男友不擔心亦不緊張自己，指男友以前為了多看她幾眼寧願多走些路，「而家連喺公司樓下等埋我都唔制！」，更說出經典名句，「我男朋友真係變咗！」。

有網民認為樓主男友沒有錯，但態度有欠妥當，容易令女友覺得自己不被重視。（《藍色海洋的傳說》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主男友順路都不接送樓主有點說不過去，但亦有不少人力撐男方，批評樓主有「公主病」，不夠體諒男友，「送完你再回家男友就不危險嗎？越遲回家越危險囉。你好唔體諒囉」、「沒有公主命，一身公主病」、「都幾公主，無得要求人點做，個個人都獨立自主先可以尊重同吸引」。

不過也有人覺得樓主的男友雖然道理上沒有錯，但說話的態度卻欠佳，「佢係無講錯嘅，不過之後講你重就衰咗啲囉」、「我唔知佢係覺得自己風趣定點，咁樣講女朋友」、「本身都覺得佢啱，但睇到後面個句就…分手啦」。