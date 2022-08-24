馬鞍風球｜港女稱細個好想打8號「而家只希望平安」　引網民共鳴

馬鞍來襲，不少打工仔及學生都希望可以放返日風假，但有女生就持相反意見，她在網上發文表示「當大家都好想打風嘅時候，我只想所有人平平安安」。她指自己年幼時，每逢有熱帶氣旋接近本港，都會希望可以風急雨驟有風假放，但長大後見識過風災無情的摧殘、險象環生的意外，就只希望所有人都能平安。



樓主在討論區發文指年幼時總是希望「打得成風」，長大後意識到風災背後的代價就只希望人人平安。（資料圖片）

該女生在Dcard發文，稱「每次啲人都會好想打得成風，以前細個嘅我都係咁諗」，但長大後發現打風放風假也是有代價的，不少人仍需要工作維持社會如常運作，「大個見到好多人做嘅行業係打風都要返，包括屋企人嘅行業都係」。而且惡劣的天氣會導致意外頻生，所以現在「只希望打唔打得成風都好，最緊要大家平安！」

帖文引起不少網民共鳴，有人表示自己和樓主一樣，年幼時不知道放風假的代價，長大後見識過強颱風的威力才幡然醒悟，「細個唔識諗，覺得有風假放就開心，大個先知自己錯得幾離譜」、「以往見到要掛8號會好開心，但後來意識到每個8號風球背後嘅代價都好大」、「喺醫院做嘅我，最想人人健康」。有人大讚樓主的寄望是一片「求風假」帖文中的「清流」，「講得好，我都希望大家平安」、「一定要畀個Like」。

+ 2

亦有網民憶述山竹、天鴿襲港時導致塌樹擋路、山泥傾瀉、斷電纜等，稱只有經歷過才意識到風災的可怕，「天鴿、山竹、海高斯呢類掛到10號風球嘅風，就真係見一次驚一次」、「未經歷過天鴿、山竹（前）真係無諗過可以咁大破壞，一直都覺得香港無咁勁嘅風」。