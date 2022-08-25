確診續升│張竹君：不排除收緊社交距離措施　網民：最驚無堂食

【社交距離措施】本港新冠肺炎疫情持續升溫，今日（8月24日）新增7884宗個案，包括7677宗本地個案，以及207宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，若疫情以現在速度變化，逾萬宗個案不是無可能，又說若升勢持續，政府不排除收緊社交距離措施，呼籲市民減少多人聚會。

消息一出即引來網民熱議，不少人都擔心疫情惡化，認為市民本身亦要做好防疫，亦有不少人最擔心政府會要求食肆收緊堂食，認為如果沒有晚市，市面再次沉寂將嚴重打擊經濟活動，「最驚搞到經濟清零」。也有人列出政府近日放寬入境檢疫及昨日（8月24日）公布放寬黃碼人士可參與特定展覽的政策，質疑「疫情轉差，反而進一步放寛檢疫限制，這是什麼政策？」。



張竹君醫生指出，若疫情以現在速度變化，逾萬宗個案不是無可能，又說若升勢持續，政府不排除收緊社交距離措施。（資料圖片）

本港今日（8月24日）新增7884宗個案，包括7677宗本地個案，以及207宗輸入個案，是近月新高。張竹君醫生下午於疫情記者會指出，若以現在上升速度，逾萬宗個案不是無可能，呼籲市民保持警覺，減少聚會；若參加高危活動，前後要小心，與確診人士接觸後要做測試，未有報告前不要外出：若與同確診人士食飯或有除罩活動，要留意身體情況及做測試，或做不止一次測試，潛伏期亦勿參加活動，要戴貼面口罩或2個口罩，而且要勤洗手。

張竹君又說，現時個案多，未必每個案都做到追蹤一同吃飯的緊密接觸者，要靠市民合作。她提到，若疫情升勢持續，政府不排除收緊社交距離措施。

不少網民關注收緊社交距離措施後堂食問題。（資料圖片）

「不排除收緊社交距離措施」的消息一出即引來網民熱議，有人擔心如收緊至第5波疫情高峰般的社交距離措施，將會再對經濟發展有重大打擊，「最驚無堂食或者又減到2個人一枱，尤其無晚市堂食個市好靜」。網民憂心收緊防疫措施會掀結業潮，令失業率上升，「呢幾個月個市啱啱旺返啲，唔想再好似第五波咁成個死城」。有意見指政府放寛防疫措施後，不少市民防疫意識鬆懈，「啲人成日拉開口罩食煙講嘢」，故應由個人衛生習慣做起。不過也有網民支持收緊措施，強調防疫十分重要。

有網民則提到政府近日放寬外地抵港人士酒店檢疫安排，讓持黃碼人士上班、上學及乘搭交通工具，昨日又進一步公布放寬黃碼人士可參與特定展覽政策，質疑疫情如何清零，「香港唔使旨意會變返正常？」、「疫情轉差，反而進一步放寛限制，這是什麼政策？」。