港媽確診Omicron家居隔離　成功無傳染同住家人　列12必做注意位

【家居檢疫／隔離消毒注意位／Omicron】本港第五波疫情下，每日新增數以萬計確診個案，而政府估計有數十萬人正在家居檢疫。染疫在家隔離最怕是傳染家人，有確診後康復的港媽就在網上分享，她在隔離期間採取的12項措施，最終成功令其丈夫、3歲女兒及家傭避免受到感染，讓其他有需要人士借鏡。



政府宣傳居安抗疫。（政府新聞網）

有港媽於Facebook群組「全港抗疫交流分享區」發帖，指她確診Omicron後經過十多天在家隔離，其丈夫、3歲女兒及家傭亦未有受到感染。

港媽表示，自己接種了一針復必泰疫苗，丈夫和家傭接種了三針復必泰疫苗，3歲女兒則未有接種疫苗，而她初發喉嚨痛當日，雖然痛症不明顯，但為保障家人安全，入夜起便隔離自己在房間，「好彩的是房間內有獨立洗手間，我可以完全不出房門下解決日常所需」。

港媽又分享12點日常在家隔離事項，讓其他有需要人士參考：

1）全屋大人都戴上口罩（女兒年紀還細，不建議她全天候戴口罩。另一擔心是怕她會偶然玩口罩，本末倒置）

2）每天量體溫，多飲水，特別是暖水

3）盡可能用1:49消毒液抺屋／抺地／抺玩具

政府居安抗疫宣傳片。（衛生防護中心）

4）衣物放在已束口膠袋，把衣物送出房間前會先浸1:49消毒液10分鐘，最後會在洗衣機內獨立清洗，不要跟其他家庭成員的衣物混在一起。注意衣物包括患者的內衣褲、毛巾、枕頭袋，枕頭袋隔天換

5）三餐主要放在房門地下，待家人離開後才開門取走。用餐完畢，先用洗潔精洗走口水，所有廚餘包括食剩的飯餸及湯渣／骨頭，用膠袋包好，跟隨洗淨的碗碟送出房門，確保所有口水不要暴露在空氣中

6）不共食，丈夫和女兒也是分開吃飯，小朋友要避免食大人的口水尾

7）最好有獨立的房間及廁所，每次大小便的沖廁前後用消毒噴霚清潔座廁，蓋上廁所板沖廁。沖涼後待所有水蒸氣散開，才讓其他家庭成員使用

8）牙刷、牙膏、潄口杯、潄口水要分開放，不要共用。早晚潄口，保持口腔清潔

9）我沒有吹頭，頭髪是自然乾。患者吹頭時要確保沒有家庭成員在附近，因病菌有機會被吹到附近

政府居安抗疫宣傳片。（衛生防護中心）

10）把全屋的窗戶開啟，保持空氣流通

11）在隔離期間，要留在房間／家中， 靠街坊／親友補給

12）過了7天，就算已康復八八九九，為免復陽，建議隔離足14日

港媽強調，染疫後「不要怨不要問」，應冷靜處理積極面對，「保持樂觀心境最緊要。同一屋簷下，的確很難避免交叉感染，但凡事絶對有絶對」。

帖文引來網民熱論，紛紛感謝港媽分享，又祝願她早日康復，「你個分享好好呀」、「你個分享好好啊」。亦有網民指出，「有獨立廁真係差好遠」。

政府宣傳居安抗疫。（政府新聞網）

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