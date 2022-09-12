家居防蟲｜螞蟻超怕呢陣味　屋企驅蟻「5妙招」　殺蟲水都唔使用

漸漸濕熱的天氣，讓已經鮮少出沒的螞蟻大軍開始活躍起來。



有些食物沒有清乾淨或者屑屑掉落，一眨眼的時間就會佈滿密密麻麻的螞蟻，實在是非常的惱人啊！

今天就要來教大家怎麼使用隨身就可以取得的好物，不要用到殺蟲劑或化學藥劑就能把螞蟻趕光光！

螞蟻原來超怕這味道 一個圖輯看清家居驅蟻5招（點圖放大讀）：

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嬰兒爽身粉

這款長輩的智慧「爽身粉」，主要是因為含有滑石成分，具有脫水功能，會讓沾染上爽身粉的螞蟻脫水死亡。而先前曾有網友分享把爽身粉撒在房門前，一轉眼的時間螞蟻就全都鳥獸散，所以如果家中有用不到或者過期的爽身粉先別丟，拿來除螞蟻或除蟲都滿有效的。

植物精油或含柑橘成分的清潔劑

柑橘類的氣味是螞蟻以及許多昆蟲最討厭的味道之一，所以我們常常看到有在種植盆栽的人，會丟很多乾掉的橘子皮在盆栽裡，就是為了驅蟲。因此，如果想要家裡徹底沒有螞蟻，可以多用柑橘成分的清潔劑打掃，或者使用大多都含有柑橘的植物精油，放置在家中角落，也能讓螞蟻等昆蟲避而遠之哦！

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咖啡渣

有泡咖啡習慣的人，也可以嘗試將咖啡渣撒在螞蟻會從戶外爬進來的地方，或者是盆栽，不僅可以做為肥料使用，也可以有效驅除螞蟻，但要記得時常更新補充。

泡泡水

用肥皂或者洗潔精製作肥皂水，很多人都知道可以用來對付可怕的蟑螂，但同時對付螞蟻也是很有效果，除了直接噴灑在螞蟻身上可以立即殺死以外，噴在螞蟻足跡的地方也能清除氣味，使得螞蟻失去溝通方向，而無法確認食物的位置。

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橡筋

隨手可以取得的橡筋，本身的味道也是螞蟻非常討厭的，所以如果沒有吃完的食物想要保存，可以使用多條橡筋來綑綁，也會讓螞蟻不敢靠近，或者可以在螞蟻會經過的地方丟幾條橡筋，也能斷了螞蟻的路徑哦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】