跪住嫁！婚禮兩度改期、婚前意外骨折　黑仔新娘踩滑板車堅持出嫁

擁有十全十美的夢幻婚禮是不少女生的夢想，但近年遇上新冠肺炎疫情，許多新人也被迫要更改婚禮的日子或形式。內地1名黑仔新娘與未婚夫因疫情被迫兩度更改婚期，早前她終於確定婚禮日子，但婚前與友人玩水上活動時卻意外受傷，導致小腿骨折。新娘拒絕第三次改期，決定以滑板車代步，半跪於車上「滑完整套儀式」。婚禮片段曝光後隨即引來瘋傳，甚至登上熱搜，網民也笑言「老天都攔不住」新娘堅持出嫁的心。



內地1名黑仔新娘與未婚夫因疫情被迫兩度更改婚期，早前她終於確定婚禮日子，但婚前與友人玩水上活動時卻意外受傷，導致小腿骨折，她決定以滑板車代步，半跪於車上「滑完整套儀式」。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，該名不幸的新娘來自浙江，受到疫情影響，她跟未婚夫已兩度更改婚期。早前她終於再次選好日子，並籌備好簽紙及婚宴的一切細節，沒想到婚前她跟友人到戶外玩橡皮艇水上漂流時竟發生意外，導致左腳小腿骨折，連步行也有困難。

受傷的新娘拒絕再次更改婚期，於是想到以四輪小滑板代步，半跪在滑板上完成所有婚禮儀式，「因為疫情我們已改簽了兩次，這一次是一定得辦這個婚禮了」。

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影片可見，新娘由家中出門一刻便要自行騎着滑板車，從停車場移動到婚禮現場，連晚上婚宴的紅地毯也是穿着婚紗滑着進場。在場的賓客看到這「別開生面」的進場方式也紛紛起哄，場面充滿歡呼聲及歡樂笑聲，不少親友也理解新娘的「苦衷」，又對她想到這特別的代步方法感到佩服，不過新娘卻覺得自己「又悲慘又搞笑」，似乎對未能圓滿地完成人生大事感到遺憾。

新娘滑住出嫁的片段被上載至微博，即引來網民瘋傳討論，甚至一度登上熱搜。網民笑言單從進場儀式已看到新娘堅持出嫁的決心，形容這樣出嫁必定能留下難忘回憶，「這個婚跪着也要結」、「有沒有可能老天攔了你兩次，第三次攔不住了」、「沒有什麼能夠阻擋，她對婚姻的嚮往」。