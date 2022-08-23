三項鐵人運動員賽後求婚　下跪即抽筋　面容扭曲痛住問：嫁給我？

求婚一生人一次，一般也會希望營造浪漫溫馨的氣氛。近日1名西班牙運動員選擇於三項鐵人比賽結束後向女友求婚，可是當他單膝跪下時，大腿竟突然抽筋，令他痛得頓時趴在地上，露出痛苦表情。幸好一眾友人馬上衝出協助，最終運動員亦奮力取出戒指，向女友說出早已準備好的求婚情話，而女方亦感動得直呼「Yes!」，感動又不失爆笑的一幕被上載至社交平台後，引來網民瘋傳討論。



近日1名西班牙運動員選擇於三項鐵人比賽結束後向女友求婚，可是當他單膝跪下時，大腿竟突然抽筋，令他痛得頓時趴在地上，露出痛苦表情。（ig「ironmaneurope」影片截圖）

「當抽筋發生在錯誤的時間，就會像這樣。」該場蝦碌求婚於本月10日發生，西班牙三項鐵人選手莫里亞蒂（Cristian Moriatie）於愛沙尼亞參加比賽，女友亦一同前往打氣。莫里亞蒂以9小時的成績在40至44歲的分組中取得第6名成績，賽後他拖着女友走到終點位置，取出戒指打算下跪求婚，引來在場觀眾起哄。

莫里亞蒂奮力取出戒指，呈雙膝跪地的狀態向女友說出早已準備的求婚情話，獲女方感動高呼「Yes!」回應，兩人在眾人的掌聲及歡呼下感動擁吻。（ig「ironmaneurope」影片截圖）

+ 5

沒想到在這浪漫一刻竟發生「意外」，莫里亞蒂下跪後右邊大腿突然劇烈抽筋，令他只能趴在地上，痛苦得面容扭曲。看到這幕的主持人和工作人員也忍不住笑出來，只好急急扶起莫里亞蒂及幫他按摩舒緩。最終莫里亞蒂奮力取出戒指，呈雙膝跪地的狀態向女友說出早已準備的求婚情話，獲女方感動高呼「Yes!」回應，兩人在眾人的掌聲及歡呼下感動擁吻。

莫里亞蒂的求婚過程被三項鐵人比賽主辦單位拍下，並上傳至官方Instagram帳戶，至今已有逾20萬個讚好。不少網民也笑言這是「最痛又最難忘的求婚，應該一輩子也難以忘記」、「我不知道他是因為抽筋的痛或是求婚成功而流下眼淚」、「從他痛苦的表情便可得知，為了求婚他真的非常盡力」。