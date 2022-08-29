7歲女上課睡覺感頭暈　球都抓不穩揭腦部有瘤　注意兒童患癌9件事

無論大人或兒童，都有患上惡性腫瘤的機會。有台灣分享1宗可怕病例，指1名7歲女童在上課時感到暈眩及頭痛，並想睡覺，最初求醫時都被判斷為睡眠不足造成，惟後來上體育課連球都抓不穩，緊急送院後才驚揭腦部長了一顆惡性腫瘤。



1名7歲女童在上課時感到暈眩及頭痛，並想睡覺，最初求醫時都被判斷為睡眠不足造成，惟後來上體育課連球都抓不穩，緊急送院後才驚揭腦部長了一顆惡性腫瘤。（Gettyimages）

台灣營養功能醫學專家劉博仁在facebook分享有關個案，指即使小朋友罹患惡性腫瘤的狀況不常見，家長仍需要多加留意。而個案中的女童本來聰明活潑，突然有天老師卻向家長反映她上課時想睡覺，並有頭暈及頭痛的情況，家長即時帶孩子看醫生，但卻被指可能是晚上睡眠不足造成。

後來女童上體育課丟球時，球都抓不穩，趕緊被帶到小兒神經科檢查，結果發現部長了惡性腫瘤。媽媽初時帶女童見醫生時，坦言沒想過小朋友也會患癌，幸好做完手術及放射治療後，病情還算穩定。

劉博仁表示，兒童最容易現的是俗稱「血癌」的白血病，家長平時應盡量讓小朋友吃原型食物，少吃精緻加工食品，如漢堡、薯條與熱狗等，並多接觸大自然，別讓小朋友熬夜。

台灣衛生福利部國民健康署就曾建議「判斷兒童癌症的九字訣」，若父母發現孩童出現以下9大徵兆，就要趕快求醫。（Gettyimages）

台灣衛生福利部國民健康署就曾建議「判斷兒童癌症的九字訣」，若父母發現孩童出現以下9大徵兆，就要趕快求醫，進行檢查及治療：

1.燒：超過一星期不明原因的發燒。

2.紅：瘀青、紅色出血點、黏膜出血症狀（如流鼻血、牙齦出血）或眼窩周圍瘀青（熊貓眼）。

3.大：頸部、腋下、腹部連接大腿交界處凹溝的附近區域等淋巴結不明原因腫大，尤其是超過2公分的大小，觸摸時其固定不動，按壓不會痛時，建議進一步檢查。

4.腫：不論身體或四肢，若有腫塊即需就醫。若有肝脾腫大或腹部腫瘤的狀況，可以在洗澡時用觸摸察覺。兒童常見之惡性腫瘤神經母細胞瘤有三分二的情況皆發生在腹部，常有腹脹情形。

5.痛：不明原因疼痛，如頭痛、肢體痛（尤其下肢）、胸痛、腹痛等。

6.神：出現神經系統症狀，如頭痛、嘔吐、複視、肢體無力、運動不能協調（寫字歪扭）、無法捧碗或用筷子，走路歪斜易跌倒等。

7.視：由眼底鏡檢查可及早發現視網膜母細胞瘤，若腫瘤已大，瞳孔會出現白色反光且拍照後雙眼瞳孔反光不同。

8.輕：不明原因體重減輕、食慾不振，相對低於該年齡的生長曲線參考值。

9.白：臉色蒼白等貧血現象。

另外，根據香港兒童癌病基金資料顯示，每年香港大約有180名兒童患上癌症，發病率約為每10萬名兒童中有10名患病。常見的兒童癌症有白血病（又稱血癌）、腦瘤、神經母細胞瘤和腎母細胞瘤，而一些普遍發生在成年人身上的癌症，如胃癌、乳癌、肺癌等，則極少在兒童身上發生。組織又指出，不同癌症會產生不同的症狀，例如白血病常見的症狀是面色蒼白、容易出血和持續性發燒；腦瘤通常會引起頭痛、嘔吐、視力不清或步履不穩等症狀；淋巴瘤及其他癌症可引致腹部腫脹、骨痛、以及身體某些部位出現硬塊等。