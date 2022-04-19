學校操場有毒？過百校友集體患腦癌　環境專家展調查疑土壤有古怪

高中校友連環不幸事件？美國新澤西州1名50歲的畢業生，於1999年被診斷患有罕見惡性腦瘤，其44歲妹妹及太太多年後同樣確診腦癌，前者今年2月病重離世，而3人共通點是就讀同一間中學，因此展開調查並收集數據，至今已有104名校友患腦癌案例，他懷疑是與學校土壤有關。事件曝光後引起關注，該市市長表示，政府正對學校的輻射評估，環保專家將在學校收集空氣樣本再作研究。



1999年，當時只有27歲的Al Lupiano被診斷患有罕見惡性腦瘤，其44歲妹妹及太太後來同樣確診腦癌，前者今年2月病重離世，而3人共通點是就讀同一間中學。（Fox新聞截圖）

1999年，當時只有27歲的Al Lupiano被診斷患有非常罕見且異常大的腦腫瘤，在他這個年齡發現被稱為「神經瘤」，其太太和妹妹亦於去年不幸患有腦瘤，發現時間前後只相差2小時，而後者今年2月則病逝。醫生指出3人都是在左腦發現相似的罕見腦瘤，而大家都是讀過位於伍德布里奇（Woodbridge）的科洛尼亞高中（Colonia High School），巧合得令他心生懷疑。

本身是環境科學家的Al Lupiano遂在facebook成立群組，查問其他就讀該高中的網民有否類似情況，結果截至昨日（18日）已收到104位校友或曾在該學校工作的教職員，反映自己患有不同類型的原位性腦癌，主要是於1975年至2000年間就讀式任職，亦有其中1個案例是2014年的校友。

Al Lupiano受訪時堅定表示，直到找出答案前，他都不會停止調查，「我會揭露真相」。（CBS影片截圖）

Al Lupiano展開調查發現距離學校12公里外，以前是1間儲存用於製造原子彈的鈾礦石工廠，直至1967年關閉，而科羅尼亞高中則在同年建校，因而懷疑學校操場的土壤來自工廠，或會受到輻射污染。

事件引起全城關注，市政府亦介入調查，亦聯繫了州衛生部、環境保護部及聯邦有毒物質和疾病登記署，不過官員警告，一切都處於早期階段，官方研究尚未進行，但可能有理由再深入查探。學校負責人則表示，正在等待環境機構的消息，以釐定下一步應該採取什麼措施。Al Lupiano則堅定表示，直到找出答案前，他都不會停止調查，「我會揭露真相」。