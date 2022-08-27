七人車違泊大埔錦山村　被人噴2大字報復　網民：揸白色車就冇事

網上不時有人分享車輛因違例泊車被他人噴字、畫花車身，甚至鎖車的情況，希望有人因此懼怕而遵守交通規則，但「人類總要重複同樣的錯誤」。有港男於網上發文表示，日前在大埔錦山村發現有兩輛七人車在1間國際學校的門口違例泊車，其中1輛被人惡意噴上「勿泊」兩個大字，他直言「人哋門口都泊冇得好怨啦」。不過不少網民錯重點地笑說噴字的人字體不夠秀麗，讓人第一眼錯看成「貓」字，又指「點解唔係寫英文嘅，話晒都國際學校呀」、「揸白色車咪冇事囉」、「佢去到邊啲人都以為嗰度『勿泊』！」。



有港男於網上發文表示，日前在大埔錦山村發現有兩輛七人車在1間國際學校的門口違例泊車，其中1輛被人惡意噴上「勿泊」兩個大字。（fb群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」圖片）

該名港男於fb群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」發文指出，「應該係外來車泊咗人哋村民位，又頂住學校門口」，估計是有村民不滿，於是用白色噴漆於黑色的七人車上噴上「勿泊」兩個大字報復。從照片中可見，兩輛七人車泊在挪威國際學校大閘門前，而旁邊早已放有不准泊車的告示牌。

有網民笑言，「有幾多人第一眼睇咗係『貓』字」、「唔泊都泊咗，字都寫埋，繼續泊」、「算有良心，兩隻字都寫喺一隻門上」、「算好啦！無打爆玻璃！」、「比鎖車更直接」、「隔離嗰架有無噴」、「可能第二度亂泊俾人噴咗，之後泊邊度附近都唔會點樣有人泊隔離」。有網民則指出噴字的人亦屬違法，「可報警！屬於刑毀！」。