網友泊車停正喺架保時捷隔籬　入去便利店買完嘢出返嚟劇情神展開

俗話說「行行出狀元」，每個行業都臥虎藏龍。日前網友發文提到，他到便利店消費時，發現店員居然開保時捷（Porsche）上下班，讓他驚訝不已。



網友在「Dcard」提到，他下班去便利店買東西時，發現車子剛好停在一輛保時捷旅行車旁邊，心裡不禁驚呼了一下……

勢估唔到車主竟然係「佢」！點圖睇睇原文全文同網民反應▼▼▼

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他進到便利店消費結帳，發現店員是個年輕會打扮的男生，不僅長的白白淨淨，舉手投足也溫文儒雅。

當原PO微波完食物準備離開便利店回到車上，發現這名年輕店員提著便利店塑膠袋從他身旁掠過，打開那輛保時捷的車門揚長而去，留下一臉驚訝的原PO，他不禁驚訝：「現在年輕人都開保時捷上班，而且還是便利店店員！」

網友在貼文留言表示，「有沒有一種可能，便利店是他開的？同一條街上開了好幾家？」、「我的目標是開保時捷到菜市場擺攤」、「我們去上班是為了生活，他去上班是為了體驗生活」、「我們公司助理也都開賓士BMW來上班，他們說是來交朋友的」。

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不過許多內行網友分享經驗：「我家開7-11的，老實說真的有職員是做興趣的，家裡是上市上櫃的公司，名下也有幾棟房子，但想自己經營一家店所以來打工學習。也有uber 是工程師休假無聊跑來賺錢的，真的不要看不起任何一個職業的人。」

「他家的店啦，我之前也在711看到一個至少60歲白頭髮的伯伯，結帳都很親切客氣。他都在我家附近兩間店輪，我就想說他很可憐可能是二度就業，問他怎麼兩間店都要去。伯伯：我在XX還有兩間店 所以四間有缺人都要去喔～。」

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