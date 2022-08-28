想泊車！平治「偽裝電動車」　充電頭直插油缸口　網民：好有誠意

他一定很想泊車！出門泊車找車位難，台灣有網民最近發現有平治私家車疑找不到泊車位，竟然「偽裝電動車」泊在電動車充電位，他拍照上傳至Tesla車主群組引發笑彈。最令人爆笑的是平治車主扮得相當逼真，還打開油缸蓋將充電頭插入油箱蓋。照片看得網民大表佩服，「他好有誠意，好吧」，應該讓他泊下去，但也有人提起這可能有安全問題。



網民發現有白色平治為了泊車扮成電動車「充電」。（fb群組「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」圖片）

香港出街泊車難，台灣部分地區如是，樓主日前在facebook群組「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」發文，發現有輛平治泊在電動車專用的充電泊位，「為了停車，只好偽裝電動車」。

從他上傳的照片所見，附近的普通泊位應該已被泊滿，而平治車主還「做到足」，打開了油缸蓋將充電頭夾插入油箱蓋，離遠看如沒留意大大個平治標誌，真的看似在充電，「把充電頭直接插加油孔～（掩耳盜鈴）新見解」。

事件令網民爆笑，「太幽默了，100分」、「真是個人才」、「CLS 53欸….真是丟臉」，又認為他已做到這地步，「我真的服了，給他停吧」、「這種的我覺得算很有誠意了」、「都裝成這樣了，你們忍心趕他走嗎？」。

有網民認出這個停車場，好奇這個停車場車位很多，「到底在想什麼」，質疑車主沒認真看。不少人又提到這可能有安全問題，「下雨就完了」、「不怕被人加水進去嗎？」、「真有才…好奇如果電出火花。那…」、「這台車應該沒有哨兵功能吧～嘿嘿你懂的」。

（fb群組「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」）