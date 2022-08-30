收「香港郵政」詐騙訊息　險入信用卡資料　網民分析2疑點勁明顯

認真一看其實很假！有黃大仙街坊日前在地區群組分享險中騙案經歷，他收到冒充「香港郵政」的電話訊息，稱因配送失敗要求重新輸入資料。由於他剛好正等待郵件寄來，險些就輸入信用卡資料，「我仲以為得DHL有詐騙sms」。許多網民也表示收過同樣訊息但未有中伏，更提出2大疑點，包括訊息連結中的網址有穿崩位，曾出現簡體字，而且郵政上門派件失敗，會派「領取郵件通知卡」，要收件者到指定郵局領取，建議「咪亂打開啲網站」。因應詐騙訊息太多，香港郵政曾在網上提醒市民如何識破騙局。



有網民收到「香港郵政」的訊息，後來發現是詐騙訊息。（資料圖片）

樓主在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山……）」發帖，稱「我仲以為得DHL先有詐騙sms，原來香港郵政都有，大家睇路」。從他上傳的照片所見，他29日收到抬頭「HKPOST」的短訊，寫着「速遞員正在配送，由於您的地址不正確，派送失敗，發貨已暫停。請確認您的地址」，並附上1個網址，但理論上網址名應叫「hongkongpost」，惟訊息中的網址卻是「hkpois」。

樓主點擊進去，裏面有郵政編號及派遞狀況資料，但圖片所見部分字句以簡體字顯示，若按進連結中的網址，網頁上半部只有文字圖片，下方部分的連結則會連回郵政網站相關部分，如按下更新派遞地址就會要求輸入個人資料。

樓主因為剛好真的正等候郵件，險些中伏，「我仲要差啲畀埋信用卡，嗰陣真係等緊啲嘢寄嚟，好彩我係用開debit card先冇中招」。

許多網民稱收過同樣訊息，直指這種騙局「一年半前已經有了」、「條Link一睇就知有問題，hkpois」、「啲騙徒冇新招」、「同你一樣的內容」，也有人指之前見郵政的詐騙電郵居多，收過要求用信用卡補交郵費的訊息，更指出其中2大疑點。

第一是「佢哋係轉唔到語言」，「貨」字變了簡體字，另一疑點是一般情況下，郵差派件失敗便會留下卡片要求收件人到郵局領取，不會再發短訊，「一定有張卡在信箱，要帶埋去攞」、「如果淘x嗰啲就有機會收短訊（如果一開始set 好咗自取），同埋就算收錢，一定在郵局親手交，唔會叫人先網上付款！」。

據香港郵政資料，郵政收到寄件人提供的電話號碼後，在派送包裹前會向收件人發送短訊，收件人可透過香港郵政網站或流動應用程式輸入短訊所載的郵件編號及密碼，選擇把郵件轉往智郵站或郵政局領取，或更改到戶派遞日期，如未接到更改要求，則會按既定程序安排派遞。

如郵差上門派遞須簽收的郵件（包括掛號、包裹、特快專遞、本地速遞郵件）但無人收件、郵件屬保險郵件、郵件過大，都會留下「領取郵件通知卡」，讓收件人到郵局領取郵件。

早前郵政亦在網站提醒市民慎防偽冒訊息及欺詐網站，包括不會用手機短訊或電郵提供的網頁連結，要求收件人付任何費用、確認或提供收件地址及個人資料，最重要的是詐騙訊息提及的郵件編號是無法在香港郵政官方網站中查證的。

（綜合）