港鐵座位遺疑似月經血迹　港男貼相公審反被圍攻：無女人想漏M

女士們每月也要面對月經之苦，除了身體不適外，更要「擔驚受怕」，隨時留意會否弄髒衣服或椅子造成尷尬。有港男近日乘搭港鐵，看到有空位便滿心歡喜上前，惟打算坐下之際才發現座位上疑有血迹，懷疑有女乘客「漏M」所致，隨即大呻「點坐呀？」。不過網民看過帖文未有同意樓主觀點，反而圍攻狠批他欠同理心，直指「無女人想當街漏M」，認為若想使用座位，大可以酒精濕紙巾消毒，毋須出帖公審女士。



有港男乘搭港鐵時發現座位上疑有血迹，懷疑有女士「漏M」所致，隨即大呻「點坐呀？」，網民批評他欠同理心，直指女士們也不願遇上尷尬情況。（fb「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」圖片）

該名港男早前於facebook群組貼出相片，可見港鐵車廂內有1個無人佔用的座位，兩旁均有乘客，而座位上有少許深啡色污漬，疑是女士月經期間「漏M」或有人受傷致留下血迹。樓主走近座位看到血迹後不禁大呻：「點坐呀？唔通連個天都唔鍾意我…」

帖文引來討論，不過網民似乎不太同情樓主「有位無得坐」，反而認為他小題大造，批評他欠缺同理心，「體諒一下女性的不易吧」、「無女人想當街漏M，你覺得污糟咪唔好坐囉」。亦有人認為樓主若想使用座位大可自行清潔，而非拍照刻意公審，「相信都唔係有心，真係介意咪用消毒濕紙巾抹下」、「整污糟人哋都唔想亦可能唔知，咁都影出嚟就好衰」。