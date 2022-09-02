極危險！Tesla女司機雙手離軚玩手機涉違規　網民：玩少陣會死？

Tesla（特斯拉）雖有全自動駕駛功能，惟本港法例仍然禁止使用。繼早前本港有Tesla女司機於隧道內雙手離軚拍照後，近日網上再流傳1段10秒影片，只見1名Tesla女司機於隧道內雙手離軚玩手機，網民紛紛大斥「馬路炸彈」、「害人害己」、「玩少陣電話係會即時死㗎？」。



近日網上流傳1段10秒影片，有Tesla女司機於隧道內雙手離軚玩手機，涉嫌違法。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

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fb專頁「屯門友」分享1段影片，有Tesla女司機於隧道內未有用雙手緊握軚盤，專注低頭玩手機，其間曾用右手輕觸軚盤1秒，但很快又再低頭玩手機，專頁管理員揶揄「呢位Tesla司機真係好忙碌」。

網民留言批評，「自己死埋一邊好喇，唔好害到其他人！」、「其實佢唔想揸車，不如唔好揸」、「呂（女）司機個名唔係流㗎」、「怪不得咁多交通意外，害死人」、「影埋車牌就可以告危駕」、「就算繁忙都好，安全意識都要有，唔好累己累人」。

運輸署目前只批准使用泊車輔助、車輛側撞警示及自動防溜功能，另外亦批准輔助方向引導和輔助轉線功能，在設有中央分隔欄以及車速限制為每小時70公里或以上的道路使用。（Tesla官網圖片）

雖然Tesla有自動駕駛功能，惟本港目前只容許使用自動輔助駕駛系統。運輸署目前只批准使用泊車輔助、車輛側撞警示及自動防溜功能，另外亦批准輔助方向引導和輔助轉線功能，在設有中央分隔欄以及車速限制為每小時70公里或以上的道路使用，但車輛須向司機展示適當的警示訊息，提醒司機要時刻控制車輛。運輸署亦提醒司機需時刻保持百分百警覺，並以雙手控制車輛。

而《道路使用者守則》亦列明，如車輛裝有輔助駕駛系統，在使用系統前，司機必須熟悉該系統的功能、操作及限制，使用輔助駕駛系統時，仍要時刻留意路面的交通情況及手握軚盤，以準備於緊急或有需要的情況下，可立刻恢復以人手操控車輛。另外，在車輛行駛時，司機不得手持流動電話或其他電訊設備或其附件。