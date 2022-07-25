林志穎車禍｜台灣網民怒揭Tesla一個致命缺點恐讓兩父子葬身火海

台灣藝人林志穎昨日駕駛Tesla Model X自撞安全島，車頭瞬間起火，所幸有民眾將他與兒子拉出，順利送醫。有台灣Tesla車主在PTT的發文引起熱議，帖文中更有網友回文指出，Tesla一個致命缺點就會令林志穎父子葬身火海，直呼他們相當幸運。



【圖輯】台灣網民：「這根本棺材來著吧！」點圖放大看留言分析Tesla致命缺點「恐讓林志穎父子葬身火海」👇👇👇

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自稱是Tesla車主的台灣網友發文指出，通常會開Tesla車門的人並不多，如果不是車主或接觸過，鮮少有人會知道怎麼開Tesla的門，看到新聞影片，打開車門救出林志穎的人竟然會開車門，這點讓他比較訝異。

對此，網友則留言：「小孩子自己把車門打開的」、「打不開可能死在裡面，火葬棺材」、「還好，還有兒子能幫忙開門」、「真的好險欸，不然真的燒死了」、「超好燒又難開，這根本棺材來著吧」、「不是聲控嗎」。

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另有網友則回文指出，林志穎父子運氣超好，因爲林開的這台Tesla與其他車系並不同，車門不能從外面開，只能從裡面開，而且只要一斷電就打不開車門，雖然設計如此，但依然不影響全世界銷售熱況。

不少網友見狀回應：「電池一起火，火燒光電池才會停」、「沒出事都沒想過會變成恐怖的缺點」、「所有車子撞後都會解鎖，但每家解鎖時間不同，問題在解鎖時，解鎖所需的動力還在不在」、「如果小孩還小，被綁在後座安全座椅，可能真的完了」、「如果沒載兒子沒開門就掛了，門打不開救不了」。

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事實上，Tesla官網顯示，Model X車門是電力驅動，只要攜帶車鑰匙靠近，車門就會自動打開，按下車門把手，前車門也會打開，若坐在車上要打開前門，需按下內門把手頂部的按鈕，推開車門。

Tesla官網註明，電力中斷狀況顯有發生，若發生電力中斷想要打開前門，需拉起車窗前方的手動車門鬆開裝置，如果要打開鷹翼門，需要小心地從門上取下揚聲器格柵，並將機械解纜向下，朝向車輛前部拉動，閂鎖鬆開後再手動抬起車門。

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