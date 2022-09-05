暖心！男童坐過山車跌人工耳蝸　重做恐逾30萬　警方消防草叢尋回

這樣都找得到！內地1名需要佩戴人工耳蝸的男童趁開學前和爸爸到遊樂場玩過山車，其間沒摘下人來，因速度太快不慎將人工耳蝸跌到落路軌下方草叢，和工作人員找數小時都找不到。爸爸解釋人工耳蝸要7至8萬元人民幣（約8萬至9.1萬港元），如果重新匹配無法成功，整套重做要逾30萬人民幣（約34萬港元），開學時課都無法上，最後聯繫警方求助。最終在警方、消防及遊樂場人員合力下趁天黑前順利尋回，爸爸激動向眾人道謝。事件雖然暖心，但有網民批評如此珍貴的物品玩過山車應該收好，「能找到已經是奇蹟了」。



男童趁暑假結束前和爸爸去遊樂場玩過山車，但沒有摘下人工耳蝸。（微博影片截圖）

內媒報道，廣東佛山7歲男童小伊因聽力發育欠佳，要佩戴人工耳蝸。伊先生日前趁暑期結束前帶他到佛山高明盈香生態園遊玩，沒料到在過山車上丟失人工耳蝸。他稱兒子因為一摘下人工耳蝸就會聽不到，當時未有摘下，下過山車時告訴媽媽自己聽不到聲音，才發現人工耳蝸不見了，恐連上課都成問題，「不然一年級都讀不了，外機價值約7至8萬人民幣，如果掉了要重新去配，萬一無法匹配的話，整套重做要30多萬人民幣，可能要動個手術」。

這筆錢對一般家庭是沉重經驗負擔，丟失人工耳蝸後父子着急向職員求助，他們一行人找到幾小時都找不到，惟有報警求助。西江新城派出所警輔人員（輔警）趕至後，小伊爸爸解釋下午時和兒子坐過山車，因衝力太大，人工耳蝸應該丟落在過山車下方灌木叢內，因太細件而且樹木雜草，找了半天沒找到。警方推測是甩到路軌附近草叢，「跟草的顏色也差不多，那就更加難找了，如果有紅色就好一點」。

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當時已近傍晚，入夜難以搜尋，民警聯同消防員及場內職員三方聯合分組分區尋找，花了1個多小時搜遍灌木叢，最終有人高呼「搵到啦，係咪呢個」，成功在一處草叢找回耳蝸。小伊爸爸事後激動萬分，向警方、消防及工作人員道謝，說兒子已報好學校，沒有耳蝸去到上海配就來不及。

有要戴助聽器的網民稱，玩高空項目一定要提前將聽力器材摘下放好，「這些家長不長心的麼」，手機等貴重都都要放好了，何況是貴價的人工耳蝸，網民更批評父母「麻煩這麼多人幫忙找好意思麼」、「爸媽的心比耳蝸大」。

（綜合）