荷蘭樂園冇得開　搵22隻啤啤熊坐過山車　揈手揈腳畫面夠晒治癒

近日新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少國家的遊樂場及主題公園被迫暫停營業。荷蘭一個樂園因疫情被迫暫時關閉，早前園方苦中作樂，遊人不見了，鬼馬找來22隻玩具熊坐上過山車，更全程拍片並上載facebook專頁，結果這條魔性短片火速獲網民轉發讚好，大讚短片充滿喜感，笑言不自覺代入坐過山車的過程，非常期待樂園重開。

荷蘭樂園「Walibi Holland」因疫情被迫關閉，樂園決定搞搞新意思。（Facebook片段截圖）

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荷蘭樂園「Walibi Holland」近日於fb專頁上載一爆笑片段，片長雖然僅1分鐘，但網民大讚非常治癒。片中可見共有22隻玩具熊坐過山車，每隻乖乖綁着安全帶。過山車開動時而向下衝，又不斷左右轉，玩具熊的手腳亦隨着地心吸力而向上拋起，但樣子總是呆呆的，非常可愛。

荷蘭一個樂園最近苦中作樂，竟找來22隻玩具熊坐上過山車，更全程拍片並上載facebook專頁。（Facebook片段截圖）

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有網民笑言妒忌玩具熊，「牠們玩得很興奮啊」、「我也想一起玩了」、「很掛念可以尖叫的感覺」。部分網民表示希望疫情舒緩，樂園盡快重開，讓大家可以外出玩樂放鬆一下。

（Walibi Holland）