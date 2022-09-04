中秋節｜不滿公司送雙黃白蓮蓉月餅　港女要求買五仁　原因超無言

臨近中秋節，不少公司都會送月餅給員工應節。有打工仔於討論區發文表示，公司人事部日前買了雙黃白蓮蓉和奶黃月餅給同事分享，當作公司福利，但有名港女同事不滿款式很肥膩，質問人事部為何不買較健康的五仁月餅。樓主嘲諷道，「呢條女真係癲癲哋…晒埋呢啲錢買冇乜人食嘅月餅，不如用嚟買燈籠掛起佢冇咁嬲」。



有打工仔於討論區發文表示，公司人事部日前買了雙黃白蓮蓉和奶黃月餅給同事分享，但有名港女同事不滿很肥膩，質問人事部為何不買較健康的五仁月餅。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「港女同事嫌月餅太肥，問HR點解唔買五仁月餅」為題發文表示，有名港女同事日前早上回到公司，發現茶水間放了兩盒由人事部採購的雙黃白蓮蓉和奶黃月餅，立即表達不滿，指出「唔知呢啲月餅好肥㗎咩？應該要為咗同事嘅健康着想，買五仁月餅先啱㗎嘛！」。

樓主說，港女同事見沒有人理會她，於是質問人事部同事為何不買五仁月餅，人事部回答稱沒有同事想吃五仁月餅，建議她可自己買，再帶回公司與同事分享。港女同事大條道理地指出，「咁月餅應該係公司福利嚟㗎嘛，點可以我自己畀完錢買，仲要share畀其他人食？五仁月餅我都係食一啖應下中秋㗎咋，我唔會食晒成個囉！」。

樓主嘲諷道，「呢條女真係癲癲哋，唔通為咗你買一盒月餅返嚟，仲要淨係食4分1咩。晒埋呢啲錢買冇乜人食嘅月餅，不如用嚟買燈籠掛起佢冇咁嬲。覺得肥咪唔好食囉，月餅又話嫌肥要買五仁月餅，但平時又見佢成包薯片咁食，唔通薯片就唔肥？」，又揶揄「最健康就係咩都唔食，練仙啦」。

港女同事指出，「五仁月餅我都係食一啖應下中秋㗎咋，我唔會食晒成個囉！」。（資料圖片）

網民留言指出，五仁月餅也非最健康，而且味道不是人人喜歡，「五仁月餅都好高糖分，唔好以為健康好多」、「五仁個卡路里都唔小」、「果仁熱量都高。另外，五仁好乾，好難入口，但五仁月餅就唔會，點解？相信佢冇諗過，哈哈」、「五仁月餅超難食」。

不少人批評港女同事心態有問題，「真正港女性格，自我中心，唯她獨尊」、「其實只係公司一個小心意，並非必有嘅福利」、「想食咪自己買囉！」，又建議「同佢講五人食一個月餅，咪夠健康囉」，有人則分享「我公司中秋送畀員工超市現金券，鍾意咩自己買」。