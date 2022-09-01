中秋｜外傭叮熱冰皮月餅　港媽見成品崩潰　全因老公1句指令出事

中秋快到，近年推出很多月餅新食法，但不是所有款式都可以加熱。有港媽分享家中外傭1件烏龍事，指放工回家途中透過老公叫工人姐姐預先叮熱奶黃月餅，不料一回家卻發現2個「融融地」的冰皮月餅。外傭其後解釋，因男主人一句「叮all the mooncake」，就將冰櫃內兩款月餅全都加熱了，港媽一聽只能哭笑不得，「叫個C6（死佬）幫手講句嘢都靠唔住」。



有港媽分享家中外傭1件烏龍事，指放工回家途中透過老公叫工人姐姐預先叮熱奶黃月餅，不料一回家卻發現2個「融融地」的冰皮月餅。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

有港媽在親子王國討論區以「工人姐姐叮咗冰皮月餅」為題發帖，指日前很晚放工回家，就傳WhatsApp訊息叫老公請外傭預先叮熱月餅，待她回來吃，沒料回到家發現桌上除了放有1個奶黃月餅，還有2個「融融地」的冰皮月餅，「嗰下真係呆咗兩秒諗嗰兩件係咩來」。

她只好提醒外傭冰皮月餅不能翻熱，對方卻解釋稱「呀sir叫我叮all the mooncake, 我就叮啦」，原來老公早兩日取月餅後，就一次過將奶黃月餅和冰皮月餅都塞進冰櫃內，「搞到我都唔知好嬲定好笑，我阿仔就喺隔籬笑得鬼咁開心」。港媽無奈表示，「（老公）明知姐姐可能唔識都唔提下人，啲男人真係」。

記者曾實測「蒸」冰皮月餅，水滾後約2至3分鐘後，只見外層的冰皮已見變化，漸漸變得晶瑩水潤。（資料圖片）

帖文引來網民爆笑，有人笑言「好彩係冰皮，唔係雪糕月餅」、「無連膠袋防腐劑一齊叮已好好」，又指樓主老公絕對是豬隊友，「直接同姐姐講仲好」，亦有人好奇叮熱冰皮月餅的味道，「叮完會唔會變咗麻糬？」，惟樓主因怕月餅餡會「爆漿」，沒有試食就直接丟掉。