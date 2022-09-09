女子玩網遊遇狙擊手軍官　先閃婚再戀愛被騙169萬　揭有詐騙劇本

好漫長的騙局！上海1名王姓女子玩網上遊戲結識自稱休假中的「部隊狙擊手」軍官李男，2人相戀後李男表示年紀大，要求閃婚再談戀愛，王女更搬到李男老家，愛郎已準備好「婚房」及「結婚登記單」，她更「意外」發現藏於屋內的解放軍部隊服裝，這宗婚事看來沒異樣，卻未料竟是有「詐騙劇本」的騙局。

2人結婚年半以來，李男以各式藉口騙王女及其家人逾150萬人民幣（約169萬港元），其間王女一度想離婚，但被李男搞了場大龍鳳「婚禮」挽回，這步更拖了父母下水。直至親友多番提醒，她暗中刺探才發現「軍官」丈夫根本無錢，民政局更沒有她已婚的信息，同床共枕19個月、一場極度心寒的騙局終於被揭穿。



內地男冒充軍官，聲稱自己是部隊狙擊手，騙女子閃婚索錢。（微博圖片）

內媒報道，上海靜安區警方最近偵破1宗延續年半的冒充軍官結婚騙案，事件起於2020年12月，居於該區的王女玩網上遊戲時，認識到聲稱在休假中的「部隊狙擊手」、軍官李男，2人很快發展成情侶。李男說自己年紀大被父母催婚，提出先閃婚再談戀愛，希望王女去他住的城市共度餘生。

王女年紀也不小、有未婚焦慮問題，熱戀中的她沒告訴親友就為愛閃婚。不過，李男當時只在當地民政局取得一張「結婚登記單」，聲稱已完成登記結婚，之後去補拍照片即可，並租了當地的民宿扮成自己買下的新婚用「婚房」。王女更在單位內發現藏了一些解放軍部隊服裝、配件，其實是李男刻意安排，引導王女「無意間」發現，消除對方疑慮。

內地男在「婚房內」藏了一些部隊服裝及配件等，有意讓受騙女子發現。（微博圖片）

去年1月底，李男突然說部隊要對軍官家屬進行審查，但他早於2年前已獲部隊分配「軍婚」，選擇和王女結婚違反軍規，可能失去官職及被究責，嚴重的話夫婦兩人都要坐監。王女嚇得非常害怕，李男這時稱有解決辦法，因為他認識負責審查的領導，可以花錢了事，但他買「婚房」後已無積蓄，王女最終樂意出資15萬人民幣（約17萬港元）疏通。

3月份，李男又聲稱自己買了批80萬（約90萬港元）的珠寶，被海關扣關要花錢清關，還拿了張偽造的地方法院裁決書，着女方向父母借錢，又騙得47萬人民幣（約53萬港元）。同月他又說朋友的娛樂公司有稅務問題，他有入股，又再要錢周轉，王女以為自己正行蜜運，在「丈夫」教路下向各個網上貸款平台借逾30萬人民幣（約34萬人民幣）。

王女和業務多多的丈夫同床共枕生活半年，一直靠個人積蓄度日，開始想要離婚，但又再中李男的計。王女婚後負債不少，一直不敢和父母透露婚事，去年9月，李男用騙來的錢在老家搞了場「結婚典禮」大龍鳳，主動將婚事告訴「外父、外母」，說要到上海辦風光婚禮，成功挽回王女的心，實際是想將魔爪伸向其父母財產。此後1年，李男以各式各樣理由，包括公司要資金周轉、幫生意伙伴、房產拍賣會要交保證金等，又騙了王女及其家人近50萬人民幣（約56萬港元）。

直至今年8月，王女家中長者患病急需要錢，希望李男幫手，這時李男聲稱有「部隊任務」突然失蹤，兩人自始常有矛盾。在親友提醒下，王女終於試探出當「軍官」的丈夫身無分文，有股份的公司只是空殼公司，聲稱有份的業務統統查不到，去民政局都查不到自己已婚的信息，這時才發現被騙。

王女決定反客為主，22日帶李男回上海靜安，說要探望家中患病長輩，其間去到派出所報案，警方接報後隨即將李男拘捕。李男作供承認過去1年多冒充軍人編出一段婚姻故事，累計騙了150萬人民幣（約169萬港元），用來還債及揮霍。他直認1年半來和王女的婚姻生活都有預先寫好的詐騙劇本，他會陪對方回上海探病，也只是想賺取對方家人的好感，掏空對方全家財產。全案仍然在查。

案情令網民吃驚，疑犯竟然花如此長時間同住詐騙，「好傢伙還有詐騙劇本」。然而，不少人指出疑犯行為許多疑點，包括軍人結婚不會這樣隨便，「軍婚領證要打報告的，這都能被騙嗎？」、「打網遊遇到軍人」，無奈王女以為自己桃花到，「只能說活該，戀愛了腦子不會思考了」。

（綜合）