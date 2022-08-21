網戀騙案│港女贈葉劉玉照稱身在柬埔寨　騙徒想要裸照：哥哥喜歡

緣份說來就來，擋也擋不住？有網民日前於連登討論區分享多張對話截圖，指收到1名陌生男子傳來生活照，自稱是阿姨介紹的相睇對象，希望互相認識。醒目的樓主早已看穿是網上情緣騙案橋段，遂以行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀的玉照相贈，樓主更自稱寡婦及身處東埔寨，沒料騙徒看過相片竟直呼「哥哥喜歡」。2人開展了一段超騎呢互相「認識」的對話，十分爆笑。有經驗的網民更教路，只要用1招即可測出對方是否騙徒。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀經常上載生活照，當中不乏曬出美腿的相片，過往亦曾被網民用來擊退騙徒。（葉劉淑儀fb圖片）

連登網民「騎野豬的生菜公主」昨以「[港大女生] 阿姨介紹的相親對象」為題發文，貼出多張對話截圖，顯示她對付網上情緣騙徒的過程。截圖可見，1名自稱「李邵楊」的男子以「+66」的泰國號碼傳來訊息，詢問樓主是否陳阿姨介紹予他的相睇對象楊曉麗，更傳來1張生活照希望互相認識。

樓主極速看穿對方來意，但決定「投入角色」回應，立即以行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀的多款玉照相贈，更自稱是1名寡婦，明言「現在要湊小孩，很累」。騙徒看過相片未有發現不妥，2人相談甚歡。樓主遂繼續傳送葉劉的運動照，表示平日喜歡運動，營造真實感覺，又自稱身處柬埔寨，更問騙徒「你有興趣來嗎？」。

騙徒與「葉劉」對話記錄截圖▼▼▼

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騙徒見樓主上當如獲至寶，即熱情大讚「寶貝真的長這樣嗎？哥哥喜歡」，又稱「給個地址，我來找你寶貝」，而樓主則回敬「先給我你的護照副本，我給你訂機票」。樓主其後傳了更多葉劉淑儀的相片，當中更有被網民改圖的「性感版本」，騙徒看過也忍不住直呼「哥哥就喜歡你這樣的」。看到樓主如此「主動」，騙徒亦改變方向，轉而引誘樓主發送裸照以便敲詐：「寶貝不想給嗎？哥哥現在好難受，只有寶貝能幫我」。

醒目的樓主未有中計，但她沒有交代與騙徒的「後續」發展，而2人的「激情對話」引來網民討論，有人爆笑指騙徒不願「做功課」，以致同樣招數至今仍然有效對付，「哥哥係咪只要係女，對住邊個都可以」。亦有人笑言帖文或是樓主自行分飾兩角，「如真如假，如可分身釋演自己」。有網民就教路，有1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。

早前有港女與「外籍機師」騎呢對話記錄截圖▼▼▼

（01製圖）

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事實上，網民已非首次以葉劉淑儀的相片擊退騙徒，去年有港女接獲陌生人傳來WhatsApp自稱是靚仔機師，雙方展開對話時，便以葉劉的美腿玉照相贈，博得對方大讚「so beautiful」（妳很漂亮），又說喜歡其美腿，騎呢對話令網民笑爆嘴。葉劉淑儀當時亦大方回應：「好遺憾等到70歲先有人讚靚。」她又謙稱自己的腿不算美，更坦言自己亦曾收過類似的挑逗訊息，但她即時刪除不會中計，更呼籲巿民要多加提防，以免被騙。