中獎8年無人知｜美婦獲300萬獎金暗中投資變富婆　1原因隱瞞丈夫

買彩票中大獎相信是很多人的夢想，一定會與身邊人分享這份喜悅。可是，美國一位人妻卻反其道而行，8年前中了大獎獲得48萬美元（折約375萬港元，下同）後，不但沒有向家人朋友分享好消息，甚至連丈夫也一併隱瞞，照舊如常地生活，並將獎金交給專業人士代為管理及投資。



人妻因怕大花筒丈夫亂花獎金，因而一直瞞着他中獎的事。（《我要發達》劇照）

直至最近她收到1個投資獲利短訊，被丈夫發現她暗藏百萬美元存款，終於紙包不住火，丈夫知悉自己被蒙在鼓裏多年，感到非常憤怒，但細想之下最終認同妻子的做法，因他知道自己是個「大花筒」，若不是妻子的決定，這筆錢早已被他花光，最後兩人和好如初。

這位富有人妻早前在社交平台將這段經歷公開，她指2014年10月準備與丈夫結婚，但在婚前兩個月她買彩票中了大獎，獲得48萬元美金，但她沒有即時與人分享這份喜悅，連家人朋友及丈夫也不知，她解釋：「因為當時在法律上仍是單身，我可以不用向任何人透露得獎的消息，加上丈夫是一個愛亂買東西的購物狂，不想他將獎金花在愚蠢的物品上，如汽車及衣服」。

丈夫發現自己被蒙在鼓裏8年，一時之間難以接受這個事實。（《我要發達》劇照）

人妻獲得獎金後，並無胡亂花費，反而非常理性地將獎金交給投資經紀，代為管理及作出投資。人妻就這樣如常生活了多年，直至最近，她在家弄晚餐時，經紀在短訊通知她購入的能源股大升，戶口已有100萬美元（折約780萬港元）的存款，而這訊息被她的丈夫看到，他呆在當場，問她：「我們真的有100萬的存款？」，人妻此時才和盤托出中獎的事。

丈夫發現自己被蒙在鼓裏8年，一時之間難以接受這個事實，想不到如此親密的妻子對他隱瞞這麼大的事，因而感到十分憤怒，兩人更冷戰了數天。然而，丈夫終於想通，知道妻子用心良苦，因他自知自己是「大花筒」，若不是妻子瞞住他，一家被他花光這筆錢，因而與妻子和解，不想感情受這件事影響。