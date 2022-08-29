中獎即飛！情侶中$3343萬頭獎　1原因獎金全歸女　男遭狠飛下場慘

1張中獎彩券，就看出了女友的真面目！英國一對情侶因財反目、39歲的史帝文斯（Kirk Stevens）及40歲霍伊爾（Laura Hoyle）去年3月幸運中了360萬英鎊（約3343萬港元）頭獎，惟史帝文斯近日向傳媒稱，女友已「甩」了他，而且由於彩券是用霍伊爾帳戶購買，因此獎金按照規定屬於霍伊爾，而她亦沒有再分獎金給他。



39歲的史帝文斯（Kirk Stevens）及40歲霍伊爾（Laura Hoyle）去年3月幸運中了360萬英鎊（約3343萬港元）頭獎，惟史帝文斯近日向傳媒稱，女友已「甩」了他。（網上圖片）

綜合外媒報道，事緣史帝文斯及霍伊爾去年3月幸運中了英國國家彩券（The National Lottery）360萬英鎊（約3343萬港元）頭獎，可連續30年每月領1萬英鎊（約9.3萬港元），當時2人十分興奮，霍伊爾更馬上辭職稱要與史帝文斯踏上尋夢之旅。

中獎事件今年5月獲廣泛報道時，這對幸運情侶可說是羨煞旁人；惟數月過去，史帝文斯近日向傳媒稱10個星期前女友已「甩」了他，並獨自搬進了他們原本夢想的家，即價值50萬英鎊（約464萬港元）的房子。令史帝文斯更唏噓的是，雖然領獎時寫的是他與女友的名字，但由於彩券是用霍伊爾的帳戶購買，因此獎金按照規定屬於女方，而她每月領錢後，已再沒有把獎金分給他。

史蒂文斯憶述，2018年與霍伊爾相識並交往，他免費讓對方住進自己的家，從沒要女友支付房租，她則會每周花25英鎊（約232港元）買彩券，並甜蜜地向他表示，假如中獎就能改變兩人生活。

由於彩券是用霍伊爾帳戶購買，因此獎金按照規定屬於霍伊爾。（網上圖片）

史蒂文斯又說，霍伊爾離開他時，本以為對方會分他一成獎金，沒想到對方不只「甩」他後沒再給分文，還試圖帶走他們一起飼養的2隻狗，令他十分沮喪，「現在她走了，拿走了所有東西，甚至想要我們的2隻狗」。霍伊爾則未有回應當地傳媒查詢。