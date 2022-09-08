網戀2年女友是男人！20歲仔墮情騙失萬元　友人睇相發現有古怪…

網戀女友竟然是男的？內地1名20歲青年透過網上認識女友，交往2年多，非常恩愛，不過有日網友告訴他「你女朋友假髮戴歪了」，才意識到對方很可能是男生，遂提出質疑結果被封鎖。他其後向電視台節目求助，節目組找出該名「女友」果然是個男的，對方更向事主道歉，勸他別把事情鬧大，「我還錢還不行嗎？」。



內地1名20歲青年透過網上認識女友，交往2年多，非常恩愛，不過有日網友告訴他「你女朋友髮戴歪了」，才意識到對方很可能是男生。（影片截圖）

河南電視台民生節目《小莉幫忙》接到20歲的廣東青年小鄔求助，指自己在社交群組中認識1名自稱是「女生」的人，兩人聊上了，就被對方的性格吸引，並穩定交往2年多，彼此以老公老婆相稱，直言對方是他的初戀，即使月賺僅2000元都願意為她花上1000元，「為『她』慶祝過3次生日，買過手機，這2年花了11,000元多」。

不過奇怪的是，2年來2人從未透過視訊聊天，因「女友」會以各種理由拒絕，如家長都在家等，而他傳過來的照片都是女裝照。小鄔有次跟網友就這段感情訴苦時，對方直指「女友」其中1張照片中假髮戴歪了，因而引起懷疑，遂向他質問，結果即被封鎖帳戶。

「我還為『她』拒絕了其他女生，現在知道『她』是男，我再看那個聊天記錄，就感覺很噁心。」他希望拜託節目組找出本人或其家人，給他1個解釋。節目組其後致電「女友」無人接聽，但對方知道事情鬧大後主動聯絡小鄔，承認自己是個男生並向他道歉，及承諾會還錢，以後都不敢再談網戀。報道引述律師表示，該男子透過假冒女生，與求助人交往，致使求助人支付一部分財務，屬民事欺詐行為。

影片引起網上熱議，不少人都感嘆「男人最了解男人」，但又不理解2年以來怎會一點懷疑都沒有，「不發語音電話的嗎？不發語音了嘛」、「為啥跟人不見面，你都能談好幾年戀愛還給對方花錢？」，並指「太敷衍了吧，都騙了兩年了，假髮還不好好戴」。有網民則笑言「挺有職業道德的，不用網圖自己親自拍」。