女友要求陪行山　港男驚揭被利用做呢樣嘢　網民笑：有價值係好事

女友因這個原因喜歡你，到底是好事還是壞事？有港男於討論區發文大呻，日前他陪女友及對方的朋友一同行山，沿途他不斷被蚊咬，噴蚊怕水也沒用，走到上山頂後，女友及朋友都沒被蚊咬。正當港男自嘆不幸時，沒想到女友要求他陪行山原來另有目的，女友更自爆「真係好彩有捉埋你嚟行山，如果唔係我哋一定會俾蚊咬，有個惹蚊嘅男朋友真係好，完全唔洗擔心會俾蚊咬」，令他恍然大悟嘆道女友原來是喜歡他惹蚊。



有名港男於討論區發文大呻，日前他陪女友及對方的朋友一同行山，沿途他不斷被蚊咬，噴蚊怕水也沒用。（《舉重妖精金福珠》劇照）

該名港男於香港討論區以「終於知女朋友鍾意我啲咩」為題發文表示，日前女友要求他陪行山，由於他平日與女友較少進行戶外活動，所以不知行山除了帶水和乾糧，還要帶什麼，他臨出門前問媽媽拿了1個驅蚊貼，猜想節氣已入秋，會少些蚊，應該1個也夠用。

他憶述，沒料到當時一開始行已被蚊咬了幾啖，幸好女友的朋友帶了蚊怕水可借他使用，「但好似俾蚊一咬開就有條路，點噴都冇用」。走到上山頂後，他問女友有否被蚊咬，女友說1粒也沒有，就連朋友也沒事，「只係得我一個俾啲蚊追住嚟咬」。

他指出，女友其後突然自爆「平時經過公園草叢你都會俾蚊咬，真係好彩有捉埋你嚟行山，如果唔係我哋一定會俾蚊咬，有個惹蚊嘅男朋友真係好，完全唔洗擔心會俾蚊咬」。他無奈地說，平日討厭戶外活動就是因為惹蚊，這次是因女友「開聲叫到」，才陪1次半次，「點知原來佢叫埋我只係因為唔想自己俾蚊咬，又話入咗秋嘅，點解仲有咁多蚊㗎？」，慨嘆「如果有一日我唔惹蚊，可能佢就唔愛我」。

沒料到女友要求他陪行山原來是有目的，自爆「真係好彩有捉埋你嚟行山，如果唔係我哋一定會俾蚊咬，有個惹蚊嘅男朋友真係好，完全唔洗擔心會俾蚊咬」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民笑言，「說明了你仲有利用價值」、「有價值係好事」、「你為其他人捐血」、「樓主終於發現自己係有貢獻嘅，係咪好開心呢」、「原來女朋友當你係蚊貼用」，也有人表示「我係樓主的話，會開始疏遠呢條女，再識過一個會甘願為咗你而被蚊咬嘅女朋友」。

有同樣惹蚊的網民給予建議，「我都係易惹蚊，要帶手袖、用蚊膏、仲要出門前沖涼」、「畀啲個人經驗你參考，係咁行唔好停冇蚊針你，上到高位搵啲好曬地方企冇蚊針你，日出日落前後蚊最活躍，唔好停低，一停就收皮」。