約女生行山被要求戴2個口罩　港男斥防疫過度　1件事反被網民狠批

新冠肺炎疫情仍然反覆，須繼續做好防疫措施。有港男於討論區發文表示，早前經朋友介紹認識了1名女生並打算追求，見面後卻發現對方是「防疫X」，要求他戴兩個口罩行山，行山途中他告知女生前一天需要強制檢測，但未收到檢測報告，結果被女生批評沒責任感，他十分無奈道「有冇驚死到咁呀？」。不過不少網民反指責樓主做錯，未收到檢測報告應留在家中護己護人，「樓主完全無公民意識，毫無公德心，放過個女仔啦」。



有港男於討論區發文表示，早前經朋友介紹認識了1名女生並打算追求，見面後卻發現對方是「防疫X」，要求他戴兩個口罩行山。（《舉重妖精金福珠》劇照）

該名港男於香港討論區以「請問防疫『能』女仔，你哋係咪打算成世唔搵男朋友啦？」為題發文表示，早前經朋友介紹認識了1名女生，對方樣貌是他喜歡的類型，因此打算追求，並指雖然對方性格較害羞和慢熱，但也「好過周圍去姣仔個啲」。兩人一直用手機通訊應用程式聊天了2個月，女生才願意出來見面。

本月初兩人見面時，女生時不時看着他，讓他沾沾自喜地想是否覺得很帥，但原來女生留意到他的口罩不太貼面，留有很大的空隙，認為這樣很危險，「叫我一係戴多個布口罩喺出面或者買過啲口罩唔好有罅」，其後女生送了1個布口罩給他。

復活節當天，二人相約去行山，女生事前說了不想堂食，他覺得可以、沒所謂，但出門前女生提醒記得要戴上布口罩，令他感到無言，「行山仲要戴兩個口罩，不如你殺死我啦，不過為咗溝女就頂硬上啦！」。

心儀的女生得知樓主需強檢卻未拿到陰性報告就一同行山後，全程沒再理會樓主，事後更傳訊息批評他沒責任感。（《可以不可以》劇照）

行山途中，樓主配合女生聊有關防疫的話題，但一時口口快說漏口，稱行山前一天需要接受強檢，女生立即很大反應地問「咁你拎咗陰性報告未？」，他答「未呀，不過我冇病徵，唔使驚！」，結果之後全程女生也沒再理會他，還提早結束行程。

女生事後傳訊息批評他沒責任感，明知需要強檢應該待拿到陰性報告才外出，但他認為女生是防疫過度，「有冇驚死到咁呀？我做強檢嗰個都冇你咁驚啦。啲防疫『能』真係好chur同好煩，快啲返去山洞唔好見人啦」。

不少網民認為害怕感染新冠肺炎是無可厚非，「驚中招都冇咩問題呀，有後遺症點算？你估真係傷風感冒咁簡單？覺得唔夾咪唔好追佢囉」、「強檢未有陰性報告又真係唔應該約人喎，唔係驚唔驚死，試諗下萬一確診，但等報告呢段時間傳咗畀人都唔好啦」、「就係你呢啲咁嘅自私精，覺得自己冇問題，四出播毒，先至搞到第五波收唔到科，要返山洞嗰個係你呀」。也有網民為女生是潔癖者，而且會愈來愈嚴重，「你同佢生活只會受苦」、「溝過第2個，呢啲咁大壓力個人好唔健康」。