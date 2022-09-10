47歲婦墮網戀詐騙　險匯100萬「結婚基金」　霸氣警1句話嚇退騙徒

網上交友愈來愈普遍，但亦有不法之徒乘機「搵食」。台灣1名47歲女子早前在交友程式認識1名男網友，兩人迅速墮入情網以「老公、老婆」相稱，雖然從未見面，但已到談婚論嫁的地步，婦人近日到銀行辦理戶口轉賬手續，引起職員懷疑，遂通報警方。警方到場了解事件，揭發是詐騙慣常手段，其間騙徒剛巧來電直呼「老婆」，警員即霸氣一句回話「我是她男友」，嚇得對方慌忙掛斷電話。



婦人近日到銀行辦理戶口轉賬手續，引起職員懷疑，遂通報警方。警方到場了解事件，揭發是詐騙慣常手段。（影片截圖）

據台灣媒體報道，台中警方日前接獲1間銀行通報，指有婦人疑似遭詐騙，警方立即到場了解事件，拆解網路戀情騙局，並與職員聯手勸說下，成功保住婦人的400萬元新台幣（下同，101.5萬港元）。

女事主為47歲鄭姓婦人，她透露早前在交友程式上認識一名男性網友，兩人相談甚歡，不久就互稱「老公、老婆」，但2人至今從未見過面。男子表示想與她結婚，並要求鄭婦往銀行轉帳400萬元作結婚基金。她不虞有詐下前往第一間銀行辦理成功，並約定轉帳共200萬元（約50.7萬港元）至3個陌生帳戶，又到另1間分行轉帳200萬元至3個陌生帳戶，職員感異樣便詢問辦理原因後，發現鄭婦疑似遭詐騙，才通報警方到場。

婦人近日到銀行辦理戶口轉賬手續，引起職員懷疑，遂通報警方。警方到場了解事件，揭發是詐騙慣常手段。（影片截圖）

警方了解事件後，立即告知這是詐騙個案，並協助鄭婦通報第一間銀行帳戶停止轉賬，而搜集資料期間，詐騙成員還撥打鄭婦電話直呼「老婆」，警員霸氣取去電話稱「我是她男友，你要找她幹嘛？」，對方疑發現已「穿煲」即嚇得掛斷電話。警方提醒大眾詐騙事件層出不窮，特別是「假交友真詐財」的老梗，詐騙集團成員多數與受害人認識沒多久就交往，連對方都沒見過就談婚論嫁，並訛稱「因為我們是伴侶，所以你先要匯錢給我」等。