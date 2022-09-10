爸媽超市一轉身　嬰兒瞬間被抱走畫面曝光　女子被捕一句話超傻眼

一不留神就被人拐走孩子？南非1段誇張片段在網上流傳，只見1對父母在超市購物時，有陌生女子偷偷靠近他們身後的購物車，並一手將車內的孩子抱走，表現自然得像熟人一樣。幸好父母發現得早，即通知保安成助阻止女子帶走嬰兒。最令人傻眼的是，女子與同行幫兇被捕後竟堅稱自己只是在開玩笑，但警方仍以綁架罪將她們拘捕。



從閉路電視畫面可見，家長轉身之際，1名中年女子走過來將孩子抱走，全過程僅數秒時間。（影片截圖）

事件發生在南非伊莉莎白港1間大型購物中心，本周一（5日）1對分別23歲及28歲的年輕爸媽，正在凍櫃挑選貨品，孩子躺在購物車內並放在2人身後。從閉路電視畫面可見，他們轉身之際，1名中年女子走過來將孩子抱走，全過程僅數秒時間。爸爸感到異樣，一回頭見到孩子被抱走即跑去通知保安員，保安遂落閘鎖門並報警。

其間另1名女客人告知該名爸爸孩子是被其友人抱走，聲稱她們只是跟孩子父母開個玩笑。不過受害爸媽則向警方表示，完全不認識她們，警方遂以綁架罪將2名分別是51歲及56歲的女疑犯拘捕。

影片引起網上嘩然，據報道指當地近日亦曾發生類似案件，1名女子在約翰內斯堡郊區艾伯頓（Alberton）的超市購物，她轉身打開冰櫃時，身後的8個月大女兒突遭人抱走，幸好在保安協助下救回女兒。