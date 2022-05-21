神救援！男童半夜抽搐苦等救護車　路人媽趕孩子下車急送母子入院

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，正常人都避免社交接觸，但仍無阻民眾見義勇為。花蓮有媽媽日前在facebook群組「尋人」，她兒子日前半夜在飯店出現抽搐情況需緊急就醫，正當母子在晚上11點半在門口苦等救護車之際，有名路人媽媽駕車經過，二話不說趕自己孩子下車，馬上接母子到醫院。最終兒子及時就醫。她希望找出路人媽媽當面道謝。事件感動網民，表示在疫情恐懼下，「終於看到善心一面」。



台灣媽媽稱該名路人媽媽二話不說趕自己的孩子下車，再送她們到附近的門諾醫院求診。（「門諾醫院」fb圖片）

疫情高峰期民眾避免社交接觸，或會害怕接近陌生人。樓主在fb群組「花蓮人」發文尋找「大恩人」，她分享自己兒子在5月15日晚上11點半在當地一家飯店出現抽搐情況，要緊急送到門諾醫院美崙總院。當時救護車未到，有位路人媽媽帶住孩子在飯店的門口準備下車，聽到她兒子要緊急送院時，「二話不說趕緊把她的小孩趕下車」，載她們去附近的醫院。

樓主續指：「真的非常慶幸有這位大善人即時帶我們就醫，我的兒子才立即接受妥善的醫療照護，現已康復回到家中休養。」她覺得是兒子有福氣才剛好碰到這位善人媽媽，希望當面答謝，拜託花蓮人幫忙分享，「把愛傳出去，願善人媽媽一生平安喜樂」。

該媽媽在fb群組發帖尋人，希望當面答謝恩人。（fb群組「花蓮人」截圖）

網民看到帖文後大呼暖心，認為這是「花蓮人的熱情」、「天使在人間」，尤其大家面對疫情下相當恐懼，但善人媽媽仍保持住善心一面，「很溫暖，只是世風日下現在這樣的人不多了」。有留言指樓主可能未必找到恩人，「但妳放在心上可能有朝一日在某個場合也許會有碰面的機會！祝福妳遇上好心人」。

（綜合）