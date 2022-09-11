竹篙灣隔離營過中秋！營友每人獲1盒月餅應節　讚有愛但憂損病情

中秋節是團圓的日子，不過新冠肺炎疫情下，部份確診市民被送往竹篙灣隔離營，只能獨自賞月。有正在隔離的營友貼出相片，指昨日（10日）收到工作人員派發物資，每位隔離人士獲贈1盒4個裝的月餅，笑言雖然非常應節，但擔心吃過月餅後「可能會咳死」，只能拍照打卡分享，「無論如何，都算係政府一番心意」。



有正在竹篙灣隔離的營友貼出相片，指中秋節正日（10日）收到工作人員派發物資，每位隔離人士獲贈1盒4個裝的月餅。（fb「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

有目前正在竹篙灣隔離的市民於中秋節正日發文，表示身處房間內見到離營市民每人獲發1盒4個裝月餅，原以為自己只有隨早餐派發的1個裝迷你月餅，沒料下午再收到與離營人士一樣的1盒4個裝月餅，感到非常驚喜，「以為出去的朋友有一盒月餅，點知喺入面的我哋都有，算是未能同家人同聚的一點心意」。

亦有正在隔離的市民「苦中作樂」，以廢紙自行摺出白兔，加上吊繩製作出簡易燈籠，祝福同樣正隔離的營友「早日轉陰」。有人則表示，中午工作人員派發月餅時，彼此互相祝福1句「中秋節快樂」已令人感到暖心，直呼「好有愛呀」，但同時也笑言月餅暫時只能觀賞而不能食用，擔心影響病情，「食完應該可以咳晒啲痰出嚟」、「都好重下㗎，畀咗又唔好放低，唯有帶返屋企囉，好在個雪櫃應該夠大」。

亦有正在隔離的市民「苦中作樂」，以廢紙自行摺出白兔，加上吊繩製作出簡易燈籠。（fb「竹篙灣檢疫生活關注組」圖片）

不少網民看過帖文都為一眾仍在隔離的確診市民打氣，祝福他們早日康復並「重獲自由」，亦有不少正在隔離或曾經歷隔離的市民向營內工作人員表達感謝，「祝各位吃完月餅好快可以出營」、「無論如何，都算係政府一番心意，呢份善意，係可以接受嘅」、「謝謝工作人員的辛勞」。