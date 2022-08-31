啟德方艙｜一家四口確診入住全新隔離營　大讚3方面：好彩入咗嚟

本港新冠肺炎疫情未見回落，日增確診個案逾8000宗，竹篙灣社區隔離設施入住率開始飽和，啟德社區隔離設施（又稱啟德方艙醫院）亦已正式啟用。有市民分享指，全家確診後被安排入住啟德方艙，讚歎設施新淨，物資供應充足，包括女性衛生巾、奶粉尿片都有，而食物方面「睇相都好過竹篙灣」，令他大感幸運。



有市民分享指，全家確診後被安排入住啟德方艙，讚歎設施新淨，物資供應充足。（FB「真．荃灣友」圖片）

啟德社區隔離設施8月19日已正式啟用，可提供逾2,700個單位，包括一些由兩個或三個單位相連而成、供多人家庭使用的大單位，每間房設有獨立廁所和浴室，並設有電視機及電蒸爐，而且床褥亦有加厚，讓病人感舒適，部分房間還可以觀賞海景，瞬間成為隔離設施中的「筍盤」。

啟德社區隔離設施▼▼▼

啟德方艙醫院房間內有電視機、電蒸爐。（李澤彤攝）

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啟德方艙醫院料快啟用 直擊維港海景隔離房間 有廁所、電蒸爐

有網民在facebook群組「真．荃灣友」分享入住啟德隔離設施的情況，指全家確診需要入住隔離營，「我哋真係好彩，入咗嚟啟德」，形容房間的浴簾、電水煲、電視等各樣設施都是全新未用，「包緊膠嘅」，而食物方面驟眼看亦比竹篙灣好。

至於物資方面，樓主大讚營內供應非常充足，「小朋友有奶粉尿片，女人有M巾供應，仲有杯麵，嘢飲各樣供應」，認為「住成10日有多，如果去咗其他隔離營都唔知點搞」，不過唯一不足的是一家四口只得2張床，「瞓到腰痛」。樓主又指，希望能分享多些隔離營資訊予大家，「如果真係不幸需要隔離都不用太擔心」。

網民看完樓主分享後都表示「咁睇好似好過竹篙灣」、「張床單睇落好過竹篙」，不過有人則回應竹篙灣的伙食已有改善，加上地方闊落，笑言「好多人住到唔想走」。