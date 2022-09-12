巴士客拒將$20鈔塞入錢箱　車長報警處理惹議　網民話咁做有原因

搭車要付足車費是常識吧，不過付錢時也要注意，免得阻礙車長及其他乘客。有網民早前發文，指乘坐過海巴士時，有乘客未有將20元鈔票妥當放進錢箱內，即使車長有禮地要求亦拒絕，最終只能報警處理。車長的處理手法引起討論，有人認為他小事化大，變相阻礙整車乘客，但亦有人代為解釋，指若車長接觸過紙鈔，一旦錢箱金額有誤，便有機會被懷疑偷竊，故其做法只是履行職責及保障自己。



有網民早前發文，指乘坐過海巴士時，有乘客未有將20元鈔票妥當放進錢箱內，即使車長有禮地要求亦拒絕，最終只能報警處理。（fb「是日快快-巴士即日相」圖片）

該網民日前於facebook發文，指乘搭往屯門方向的過海城巴962X線時，有乘客以20元鈔票及共值1.8元的硬幣繳付車資，惟入錢未有將鈔票妥當放進錢箱內。車長見狀特意將車停下，親自到上層請已坐下的乘客將錢入好，惟遭對方拒絕，「司機話佢張$20放（錢箱）上面，唔叫入咗，叫佢落嚟入返，佢唔肯」。

樓主指，事發時「司機嘅態度好好，係個客唔理佢」，無奈之下車長只好報警處理，整車乘客亦被迫暫停行程一同等候警方到場，同時等待巴士公司安排「過車」。最終所有乘客在中環等了約40分鐘才能乘搭另一班車，惟部份人由有位坐變成「罰企入屯門」。

而最離奇的是，有同車乘客指拒絕親自入錢的乘客竟跟大隊一同「過車」，「我落車之前見到白衫（車務督察）到咗，同司機一齊上樓上搵人，我估佢哋唔認得個客，俾佢過到車」。

車長的處理手法引起討論，有人認為他小事化大，變相阻礙整車乘客，但亦有人代為解釋，指車長做法只是履行職責及保障自己。（資料圖片）

巴士車長的處理手法引來網民熱議，有人認為他小事化大，阻礙所有乘客的時間，「為了張20元去報警，我覺得很不值得」、「為左咁小事情浪費警力，又影響到全車乘客，如果一人讓一步，就唔會發生咁嘅事情，真心覺得司機同嗰位乘客同樣都有問題」。

不過亦有不少網民力撐車長，指其行為旨在履行職責及保障自己，「車長基於要保持返自己嘅行為免遭嫌疑，當務之際即使佢唔選擇報警，都要第一時間報返上台，再由公司決定點樣處理成件事」、「有晒cam影住，司機梗係唔掂張銀紙啦，因間俾人屈偷錢咪大鑊」、「因為個客玩嘢要個車長承擔盜竊罪名更加不值」。