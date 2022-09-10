阿叔推輪椅母坐巴士　車長未落斜板掀罵戰　1原因網民撐車長無錯

又有野蠻乘客出沒？有網民今午（10日）在社交網站上載1條影片，顯示大埔1架巴士上有車長與男乘客爭吵，當時車廂內的輪椅位置已有輪椅客使用，涉事男乘客與乘坐輪椅的母親上車後，安排婆婆坐到關愛座，然後將輪椅摺起放在較早上車的輪椅客前。惟男子不斷責怪車長未有放下車門斜板讓輪椅登車，兩人因而發生口角，男子更多次爆粗，有乘客直斥是他不對，最終有多名乘客上前調停，車長才返回駕駛座繼續行車。

影片瘋傳後，網民一面斥狠批男子是「西客」，因巴士因安全問題，規定只能載1名輪椅客，車長已經作出通融，對方卻惡人先告狀。《香港01》正就事件向巴士公司查詢。



片段可見，有男乘客與坐輪椅的婆婆上巴士後，不斷責怪車長未有放低車門斜板，兩人因而發生爭拗。（影片截圖）

有網民將影片上載至facebook群組「大埔Tai Po」，並寫道「中秋野蠻乘客」。片段長約4分鐘，開始時1名男乘客正在摺起1部輪椅，由於車廂擺放輪椅的位置已有輪椅客使用，他只好將自己的輪椅放在旁邊，相信該名男子是帶同乘坐輪椅的年邁媽媽坐巴士。

此時車長上前表示「已經畀你上車仲咁嘈」，而該名男子則大聲反駁，「你大X晒呀？你話點就點？揸住雞毛當令箭」，又批評車長沒有放下輪椅斜板供他們上落。車長即解釋指，巴士車廂一向「唔可以上2架輪椅」，男子再次反駁「我咪放咗喺一邊」，又指「你最野蠻！有咩理由放塊板都唔放？」。

車長見對方無意收口，就再問「你想點樣先？」，並指這樣下去或者報警處理，男子大喊「你係咪想打架吖？」、「你咪報警囉，咪X坐車啦」。其他乘客看不過眼，遂開聲幫口「你而家阻住我哋呀，先生」，又勸他勿阻礙車長駕駛，男子不理勸告，多次爆粗怒罵乘客及車長，最終在多名乘客調停下，車長返回駕駛座，讓其他正在巴士站等候的乘客上車，片段就在此完結。

影片引起網上熱議，網民一面倒批評涉事乘客蠻不講理，「咁巴閉坐的士」、「車上有輪椅，唔可以上兩架，摺咗當貨就得？」、「阿叔冇落台階啫！又係為啖氣」，又認為車長無做錯；但網民意見亦非一面倒，「 72如果上唔到就要等多半個鐘，反而我同情個乘客」、「天氣又熱又曬，推住個老人家等巴士，就算嘈成咁，佢對佢阿媽都係好好聲氣，其實佢可能都真出於孝心令到個人野蠻咗」，有人則指事件無需放上網公審，「公審嚟做乜吖，好小事啫」。