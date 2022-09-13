製造垃圾？幼稚園功課整環保燈籠　港爸斥不環保　網民意見兩極

在香港做學生不容易，身為家長就更為難。有港爸日前發文，稱孩子所上的幼稚園要求小朋友自製環保燈籠，而妻子為了孩子的作品能「突圍」，就買了小型燈、竹籤及汽水，他被迫喝掉汽水後再用空樽做材料。他認為這些「環保」活動並不環保，根本只是製造垃圾假裝環保。



樓主在討論區發文表示其孩子就讀的幼稚園要求學生們自製環保燈籠，而妻子為了令孩子的功課更突出，於是特地買了材料製作燈籠。（《反起跑線聯盟》劇照）

該名港爸在香港討論區以「幼稚園要小朋友自製環保燈籠，真係環保咩？」為題發文，稱其孩子就讀的幼稚園要求學生們自製環保燈籠，他對此十分不解。他認為「所謂的『環保』燈籠」不但不環保，更是製造垃圾，「明明就係特登製造啲垃圾出嚟，再利用啲垃圾整個好似好環保咁嘅燈籠」，更直言這些勞作最終都只會被棄置在堆填區。

港爸又以妻子為例，稱她為了讓孩子的「又靚又『環保』嘅燈籠」突圍而出，買了小型燈、竹籤，「又話要用到啲2L嘅汽水樽，搞到我迫住飲咗好幾支2L汽水」。他表示雖然擔心血糖，但為了孩子的功課，只能「頂硬上」。

有網民認為時下不少幼稚園的手工藝功課程度過深，最終也要靠家長完成。（《反起跑線聯盟》劇照）

帖文引來網民熱議，有網民批評樓主夫婦明明是他們為了孩子能「突圍」才購買材料製造「垃圾」，卻曲解學校想讓小朋友學環保的原意，直斥他們教壞孩子，「就係想小朋友諗下用甚麼環保，但你就去買」、「樓主，係你老婆唔環保，唔關幼稚園事」、「突到圍又如何？志在參與，借機灌輸環保意識比小朋友，唔係仲有意義嗎？」。

然而，有網民就認同樓主的看法，認為不少家長為了完成功課「刻意製造可用的垃圾」，覺得環保燈籠活動多此一舉；又有人認為要求幼稚園學生製作燈籠是強人所難，最終也是由家長動手，毫無意義，「咁細點識，咪又係大人做」、「唔明白點解幼稚園要家長做功課」、「考唔到小朋友創意，亦真係唔環保」、「攪到咁複雜，一啲都唔環保」。

台灣曾有幼稚園就以柚皮為材料，成品似乎成為了父母間的手工比拼：

【中秋/手工燈籠】不少學校都趁中秋派出「應節功課」，台灣有幼稚園就以柚皮為材料，要求父母與子女製作燈籠，看成品似乎成為了父母間的手工比拼。（01製圖）