製造垃圾？幼稚園功課整環保燈籠 港爸斥不環保 網民意見兩極
撰文：夏洛特
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在香港做學生不容易，身為家長就更為難。有港爸日前發文，稱孩子所上的幼稚園要求小朋友自製環保燈籠，而妻子為了孩子的作品能「突圍」，就買了小型燈、竹籤及汽水，他被迫喝掉汽水後再用空樽做材料。他認為這些「環保」活動並不環保，根本只是製造垃圾假裝環保。
該名港爸在香港討論區以「幼稚園要小朋友自製環保燈籠，真係環保咩？」為題發文，稱其孩子就讀的幼稚園要求學生們自製環保燈籠，他對此十分不解。他認為「所謂的『環保』燈籠」不但不環保，更是製造垃圾，「明明就係特登製造啲垃圾出嚟，再利用啲垃圾整個好似好環保咁嘅燈籠」，更直言這些勞作最終都只會被棄置在堆填區。
港爸又以妻子為例，稱她為了讓孩子的「又靚又『環保』嘅燈籠」突圍而出，買了小型燈、竹籤，「又話要用到啲2L嘅汽水樽，搞到我迫住飲咗好幾支2L汽水」。他表示雖然擔心血糖，但為了孩子的功課，只能「頂硬上」。
帖文引來網民熱議，有網民批評樓主夫婦明明是他們為了孩子能「突圍」才購買材料製造「垃圾」，卻曲解學校想讓小朋友學環保的原意，直斥他們教壞孩子，「就係想小朋友諗下用甚麼環保，但你就去買」、「樓主，係你老婆唔環保，唔關幼稚園事」、「突到圍又如何？志在參與，借機灌輸環保意識比小朋友，唔係仲有意義嗎？」。
然而，有網民就認同樓主的看法，認為不少家長為了完成功課「刻意製造可用的垃圾」，覺得環保燈籠活動多此一舉；又有人認為要求幼稚園學生製作燈籠是強人所難，最終也是由家長動手，毫無意義，「咁細點識，咪又係大人做」、「唔明白點解幼稚園要家長做功課」、「考唔到小朋友創意，亦真係唔環保」、「攪到咁複雜，一啲都唔環保」。
台灣曾有幼稚園就以柚皮為材料，成品似乎成為了父母間的手工比拼：
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