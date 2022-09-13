男子取鄰居神台水果影片瘋傳　全盤拎走唔客氣　1舉動被網民讚爆

拿走別人神台上的水果，居然被網民讚爆？新加坡網絡日前流傳1段閉路電視影片，當地某棟組屋內有名男子行過走廊時，竟取鄰居供奉在神台上的水果，而第2次行經時更整盤拿走。不過，由於男子2次拿取水果時都有做出祈禱動作，竟然因此被許多網民大讚他展現出足夠的尊重，讚揚他有禮貌，認為分享祭品水果沒有問題；亦有網民解釋這可能是文化及信仰差異所致。



新加坡有男子行過走廊的神台時，拿走供奉在神台上的水果。（TikTok影片截圖）

日前新加坡TikTok上流傳影片，展示11日凌晨1時，當地1棟組屋的走廊內，有名男子經過住戶屋外的神台，伸手拿了1個蘋果後馬上做出祈禱動作；隔了不久他又重回現場，今次雙手合十拜拜後，就直接拿走整盤蘋果。

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許多網民看完男子拿水果前的祈禱動作，竟然大讚他有禮貌，「他的請求已經獲批」，指戶主應該會高興，「起碼他表現得很尊重」，直指祭品繼續放下去可能只會擺到爛掉，變相浪費食物，「神明已經享用過，我的鄰居過去常常在拜祭後分給我們」。更有人推測男子可能是生活拮据才會拿這些食物，「我會給他更多食物並留個字條給他」，又指男子在絕望情況下仍展現出尊重。

有網民指出，男子有可能是印度教徒，在跟從印度教普拉薩丹（Prasadam）傳統，即信眾只要取得允許就可分享神的祭品，吃下供奉神的水果是一種祝福，他們在拿走前會先祈禱徵得神的許可，他或者以為華人文化都是如此，只是一場誤會。不過有相信是印度教徒的網民留言，這的確是他們習俗中的普拉薩丹，但從主人處取走水果前，應該要先得到允許。

（綜合）