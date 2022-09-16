未婚妻悔婚拒還20萬禮金　內地男車掛巨型橫額、開喇叭唱通街追討

結婚前才被分手已夠悲傷，更慘的是人財兩失，連已付的禮金也要辛苦追討！內地1名農村出身的男子在媒人介紹下結識對象，雙方相識僅1個月便訂婚，男家其後給予女方價值共17.9萬元（人民幣，下同，約20.2萬港元）的禮金及禮物。不過女方婚前態度大變，後來更提出取消婚事，男子一怒之下告上法院，獲判可取回12萬元禮金，惟女家一直拒絕還錢。男子追討多時仍不果，忍無可忍下早前在私家車上掛上巨型橫額，並在女方家門前以喇叭大聲廣播，企圖追回金錢，做法引起討論。



內地有男子在媒人介紹下與1名女子訂婚，女方其後反悔並拒絕繳還共值17.9萬元人民幣的禮金及禮物，他忍無可忍，決定在私家車上掛上巨型橫額，並在女方家門前以喇叭大聲廣播追討。（微博影片截圖）

微博瘋傳的影片可見，男子在其黑色私家車的車身掛上紅底白字的巨型橫額，每天駛至女方家門前停泊，橫額上寫有已悔婚的前未婚妻全名，以及「還我彩禮18萬」的字句。除了橫額外，他亦在車上的引擎蓋上放了大喇叭，不斷廣播企圖以「唱通街」的方式追討禮金：「跟我訂婚一個多月，騙我家十幾萬彩禮，不願意退還。希望廣大男同胞過年相親的時候，一定要擦亮自己的眼睛，三思而後行。」

男子接受傳媒訪問時講述慘痛經歷，指與女方去年2月在媒人介紹下認識，由於當時他已25歲，屬農村內的「大齡剩男」，家人都為婚事着緊，於是他與女方認識不到1個月便訂婚。男家先後給予女方16萬元（約18萬港元）作為禮金，之後他又轉賬11,800元（約13,319港元）予女方，而男子父母亦按鄉村習俗，給予女子數千元的見面禮，禮金及禮物總額達17.9萬元（約20.2萬港元）。

男子表示，由於他一直在外打工，兩人訂婚後只能透過微信維繫感情，但訂婚不久後，他便感覺到女子的態度變得忽冷忽熱，「有時突然就把我拉黑（列入黑名單、意指於社交媒體被封鎖）了」。兩人其後實在「聊不下去」，女子遂反悔結婚決定，並叫男子到其家取回禮金及禮物。

女子曾稱禮金已用作買寶馬私家車予弟弟，拒絕交還禮金及禮物予男子，甚至在對話中提到：「我給他買車關係什麼事啊？」（微博影片截圖）

至去年4月，男子到女家打算取回禮金，女方母親得知取消婚事的消息，力勸兩人再次磨合，沒料竟是兩家爭拗的開始，「那次就沒拿回錢，沒想到後來兩家關係徹底崩了」。男子稱，女子後告訴他，禮金已用作買寶馬私家車予弟弟，拒絕交還禮金及禮物，甚至在對話中提到：「我給他買車關係什麼事啊？」

男子無奈下只好與母親一同將女方告上法庭，獲判可取回共值12萬元（約13.5萬港元）的禮金禮物，可是判決發出後，女家仍一直拖延，拒絕還錢，令他情緒深受影響，「我本來在外打工，但這件事梗在心裏，沒辦法好好工作，今年7月，我就回家專門處理此事了」。

他坦言禮金金額對其經濟造成一定負擔，稱部份金錢是從親友借回來，因此決定取消婚事便急着追討，「農村人一下拿不出那麼多彩禮錢，我們也找親戚朋友借了不少，所以現在也比較着急還」。他又指，自己採用激進的方法向女方追討金額也是迫不得已，全因對方及家人在婚事告吹後便失去聯絡。

男子稱，自己採用激進的方法向女方追討金額也是迫不得已，全因對方及家人在婚事告吹後便失去聯絡。（微博影片截圖）

當地法院目前已叫停男子的追討行為，並與女方溝通，安排男女雙方下月見面，敦促女方及其母親履行法院判決，向男子繳還12萬元的禮金及禮物。

事件曝光後引來網民討論，不少人力撐男子，認為他婚事告吹又損失金錢，根本是人財兩失，又質疑法院為何不判他取回全部禮金，「這怎判的，真是搞不懂，憑啥不能按原來的數額返還，是女方在結婚前不願意的，這屬實怪不了男方，那人家錢也不是大風刮來的」、「就這樣詐騙了6萬？這是在鼓勵犯罪嗎」、「即使按當地民俗，女方悔婚的話，也要全退吧？騙了6萬是啥意思？」。