好大仇口！OL每天裝水回家喝　前老闆控盜竊索賠水費　判決出爐

有這麼大仇口？台灣有補習社女職員上班時會帶膠水樽裝水回家喝，結果她遭老闆解僱後，竟然被追討「水費」及控告盜竊罪，指控每天帶5個600毫升的水樽裝水回家，索償2.49萬台幣（約6300港元）。不過，檢方據閉路電視及各人口供，認為老闆一直默許她裝水，法官也採納說法，兩人在勞資糾紛和解後老闆才秋後算帳，判他敗訴，老闆不服再上訴，結果再敗訴兼全案定讞。網民笑言雖然女職員是貪小便宜，但「這老闆真黑心」。



女職員一度和老闆發生勞資糾紛，後來老闆指控她今天帶空水樽裝水回家喝。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，高雄有宗補習社老闆追已離職員工「水費」的案件，引起熱議。案情指，27歲的蔡姓女子2019年在高雄1間補習社工作，後來認為被不當解僱，因勞資糾紛、薪資及退休金提撥問題鬧上法庭。楊姓老闆事後再入稟，認為蔡女任職期間每天都會帶5個600毫升的空水瓶上班，用公司飲水機裝水回家喝，侵害其財產權，控告蔡女刑事竊盜罪，另外再進行民事索償。

民事索償部份，老闆計算她每天自備5個600毫升的膠水樽裝水回家喝，扣除假期她合共上班249天，以每樽水當地市價約20元（約5港元）計算，她上班裝水走可獲利約2.49萬台幣（約6300港元）。

執法人員調查時，翻查閉路電視紀錄及同事口供，確認蔡女在2019年10月至2020年6月期間，的確有裝水回家。然而，蔡女供稱自己每次裝水都有經主管同意，且每周只是裝1至2次，每次裝2到3瓶，並未有天天裝6瓶。若公司禁止員工裝水，可設告示阻止，但一直無人制止。檢方採納蔡女證言，判斷她竊盜罪的嫌疑不足，不作起訴。

老闆指控她每天帶空水樽裝水回家喝的行為是侵害其財產權。（示意圖／Getty Images）

一審在高雄簡易法庭進行，法庭認為蔡女帶水樽裝水回家喝的行為全個補習社都知道，而且楊男也在飲水機上方裝了閉路電視，但在職時未曾制止過。雙方之前有勞資糾紛，已完成調解，更註明僱傭關係期間權益其餘請求拋棄，楊男要求索償並無道理，楊女被資遣（解僱）前，補習社也沒有阻止她裝水的措施，民事索債方面，法官認為裝水喝無侵害到補習社任何權益，判他敗訴。

老闆事後不服上訴到高雄地方法院，法官認為原審無問題，老闆有默許蔡女裝水，只是雙方有勞資糾紛下才秋後算帳，再判他敗訴，全案定讞。

網民認為女事主的確是貪小便宜，「每天裝這麼多水回家真的有問題」，但不少人揶揄他「黑心」、「好無聊」，「可憐，就像跟女友分手後要回禮物一樣丟臉」，結果他現在要不到錢，「敗訴還要付庭費」。

（綜合）