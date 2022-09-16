大灰狼！託兒所附近有狼出沒　警察哄上警車自拍讚「可愛小狗」

這明明就是隻大灰狼！美國奧克拉荷馬州有隻狼在託兒所附近出沒，但這隻大灰狼沒有像童話故事中的惡狼嚇壞小朋友，反而表現溫馴，警方發現牠是隻走失寵物，將牠哄上警車再交還給主人。牠外表雖然是隻狼，但警員大讚牠像「可愛小狗」，在車上和大家一同自拍，透露牠有85%狼血統。照片引來熱議，雖然有人認為寵物狼很可愛，但不少人難理解為何有人要養狗血統這麼小的混血狼，認為很危險，提醒警察「別惹怒這『小狗』」。



警方大讚寵物狼諾娃像是可愛的小狗。（Twitter圖片）

奧克拉荷馬州警方周二（13日）在當地1間託兒所附近，發現這隻罕見寵物，那是1頭寵物狼，但牠看上去和灰狼一樣。警方發現牠是走失寵物，將牠先哄上警車再聯絡主人，大讚牠很乖又親切，在車上自拍了數張相片在社交平台分享。警方指，主人透露這隻名叫諾娃（Nova） 的寵物狼女有85%血統是狼、15%血統是阿拉斯加雪橇犬。

主人後來也在facebook發文感謝警方尋狼，「言語無法表達我的感激之情」，過去24小時很可怕，諾娃現在急需要洗澡和睡覺。照片引起熱議，有網民大讚諾娃很可愛，慶幸警方未有誤會牠是野狼而馬上射殺，建議主人要為牠戴上1個鮮色的項圈，有網民提醒這其實是混血狼，而非真正的野狼。

世上大部分國家都禁止將純種狼當寵物飼養，純種狼在很多地方受野生動物法律保護。在美國，聯邦法例沒統一禁止養混血狼（有狗血統）及狼狗，各州有不同法例，部分有品種要求，可能要和狼祖先相距5代、領有許可證等，有時甚至同一個州，縣與縣之間可自己作規定。

現時常見的狼狗通過狼與家犬交配培育出來，例如德國牧羊犬、哈士奇及雪橇犬等，已被馴化。由於無統一法例，導致民眾誤養混血狼時，飼養中途才發現無法看顧好半野生動物，最終導致棄養問題，甚至發生混血狼襲擊人類事件等。有網民留言反對民眾養混血狼，直言即使喜歡狼，但狼真的不適合做寵物，「只是剛好這隻被馴化得很好」，才令人有錯覺；但亦有人反駁，這是大家都對自己不了解的寵物存有偏見。

（綜合）