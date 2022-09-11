牛殺人驚悚畫面！流浪牛被棍毆8下反擊　阿伯遭牛角挑半空摔地亡

別忘了憤怒的公牛是很可怕的！印度有伯伯日前想趕走在家門外逗留的流浪牛，他拿木棍出門驅趕，棒打了牛隻身體8下，結果觸怒了流浪牛，轉身用牛角撞向伯伯的身體，再一下將他挑到半空重摔落地。途人上前查看，發現伯伯已失去意識，當地傳媒指他送院搶救後不治，拍下事發過程的閉路影片則在網上瘋傳。



印度1名伯伯為了驅趕流浪牛，上前用木棍狂打，最終反而送命。（Twitter影片截圖）

事發於印度古吉拉特邦拉傑科特（Rajkot ）的貢達爾市（Gondal），9月3日下午，1名伯伯想趕走家門外面的流浪牛，最終竟賠上性命。

現場閉路電視所見，牛隻原本站在路上，有名伯伯持木棍走出家門，急步跑去用棍打牛隻的屁股及背部，牛隻轉過身來，伯伯繼續打頭，連續用棍打了7下。牛隻疑發怒低頭，突然加速用牛角撞向伯伯，再用角一下將伯伯挑到半空，他後腦及背部重摔落地，然後一動不動，牛隻隨即離開現場，屋內人則嚇到馬上關門。

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之後有途人走近查看，發現伯伯已無反應，急急朝四周呼救。當地傳媒指，伯伯名叫 Gopalbhai Ardesana，事後重傷送到私家醫院，他的孫子Ashishbhai Ardesana透露，祖父在搶救期間死亡，警方正調查事件。

現場閉路電視畫面在網上流傳，有網民認為牛隻原本安靜站在一旁，是伯伯主動攻擊才惹上殺身之禍，但當地傳媒指區內的流浪牛隻問題嚴重，貢達爾區另有牛隻在1天內襲擊4名民眾。

（綜合）