愛東邨公共晾衫架驚見胸圍底褲　街坊斥影響市容：房署係畀你曬被

中秋過後天氣乾爽，不少人都喜歡把棉被及衣物放在陽光下晾曬。筲箕灣愛東邨近日有居民發文，狠批有街坊濫用邨內的公共晾衫設施，竟將胸圍、內褲等貼身衣物放於公家位置晾曬，直指相關情況影響市容，即使投訴亦無改善，亦阻礙其他居民使用設施，「房署用途係畀你哋曬棉被」。



筲箕灣愛東邨近日有居民發文，狠批有街坊濫用邨內的公共晾衫設施，竟將胸圍、內褲等貼身衣物放於公家位置晾曬，直指相關情況影響市容。（fb「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該名網民於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」貼出3張相片，可見邨內的公共晾衫架上掛滿多件衣服，其中竟有衣架夾着多件不同款式及顏色的胸圍及內褲，旁邊亦有「買餸車」掛着多隻襪子，指出「呢度全場嘅衫都係嗰條友嘅！佢當呢度係佢自己私家露台！」。

樓主不滿街坊濫用設施，將公家晾曬設施當成私人晾衫架，直斥：「愛東邨住戶請你收返你啲胸圍底褲！每年呢度唔係畀你曬自己啲私人物品？房署用途係畀你哋曬棉被！」他又指出，相關情況每年也會出現，即使向管理處或房屋署投訴亦無改善，「每年都投訴過啦！試過有年啲底褲仲殘呀」。

不少街坊看到相片也批評有關住戶行為缺德，「間屋冇位咩？點解死都要晾出街」、「其實條街咁污糟，又多塵又多細菌，病毒又多，點解咁鐘意晾出嚟？」、「幫佢擺落垃圾桶喇唔該」、「其實咁樣曬，曬完等於冇曬，因為有好多細菌」。亦有人提出解決方法，「直接去管理處叫人清咗佢」、「應該去報食環署，食環管理佔用公共地方物品，而且有收走物品嘅權利」。

房屋署在每年的七月及八月左右，會容許公屋租戶將冬季衣物、棉被及毛氈等晾曬在屋邨指定的公眾地點。至於其餘時間，公屋住戶若在房屋署指定地點以外的公眾地方晾曬衣物，則會屬違反屋邨管理扣分制的行為。署方會先向住戶發出書面警告，如住戶罔顧警告而再犯，有機會被扣3分；若住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。