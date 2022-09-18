女王頭硬幣掀話題　網民論最有紀念價值藏品：荔園閃卡、脫落的牙

不少人會收藏具紀念價值的物品，重點可能不在於其實際價值，而是在於對自己意義。有網民在討論區發文，指眼見身邊人開始儲「女王頭硬幣」，表示自己本身收藏不少「青蟹」（舊鈔綠色10元紙幣），代表小時候的重要回憶。網民紛紛留言分享個人藏品，包括其他舊鈔、荔園閃卡、超過40年的超合金模型，甚至脫落的牙齒等。



有網民指很多人開始收藏「女王頭硬幣」，圖為女王1975年參觀中環嘉咸街街市。（Getty Images）

有網民於香港討論區以「大家收藏過最有紀念價值既野係咩？」為題發文，有見英女王離世後很多人開始收藏「女王頭硬幣」，自己亦開始收藏，更分享自己一向有收藏「青蟹」的習慣，因為小時候每星期會收到1張「青蟹」作零用錢，對自己來說很有紀念價值。又指「依家好多小朋友都唔知係咩嚟」，甚至見過收銀員誤以為是50元。

根據資料，「青蟹」由1985年開始印製，由匯豐銀行和渣打銀行發行。（資料圖片）

帖文引出網民回應，紛紛分享自己的藏品，包括「金魚黃色紙鈔」、「佐治五世的港幣銀紙」、「喬治六世斗零」、「一套直版20蚊紙97年全8」、「中國第一枚猴年生肖郵票」、「任天堂紅白機」、「超過40年嘅超合金」、「荔園閃卡」、「小朋友嘅一套爛牙」。

個人收藏品的價值，不在於能賣多少錢，而在於對自己有多重要。（(《就愛斷捨離》劇照）

相信收藏品對收藏者來說包含不少意義，甚至是無價寶，有網民留言指「都係嗰句，回憶！」、「我由細到大甩嘅牙都有儲起！雖然唔值錢」、「yes card，童年回憶，唔系人人抽到，夠運先得」、「舊照片，因相中人己不在世！」、「仲在生嘅，真係冇幾多個」。