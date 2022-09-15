世界末日即將發生？2050年「未來人」預言惹熱議　親揭恐怖陰謀論

國外有一名聲稱來自2050年的男子，其名叫Orrin，然而，Orrin曾在2020年在美國一個聊天節目上表示，自己來是2050年，同時也提及，自己是被派來向現在還在世上的世人提醒，世界末日即將在2050年來臨。對此，Orrin的說法也在曝光之後，於網路上掀起討論。



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綜合外媒報導，一名叫Orrin的男子，日前曾在美國一個節目中公開表示，自己是來自2050年的時空旅人，同時也透露，自己之所以會出現在這，是因為被派來警告世人，世界末日就要在2050年發生。此外，Orrin提及，有一個名叫《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix／台譯《黑客帝國》）的電影，同時也表示，人類的存在很像《廿二世紀殺人網絡》的電影，但這一切都是模擬，並提及，人類現在被一家公司壓制了。

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然而，Orrin緊接著表示，那家公司正在通過營銷計劃和宣傳向我們撒謊，以憎恨自己，根據性別、種族、性取向、身份和偏好來分裂我們 。對此，儘管Orrin的說法遭到旁人無情地嘲笑，但他仍於事後前往ApexTV頻道的YouTube中接受採訪，同時也在受訪的過程中，再次重申了自己先前在節目中所提及的話，再次引發各界熱議。

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