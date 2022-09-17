好癲！iPhone入水港男慢煮逼出水份全程大公開　網民嘲：隨時爆炸

慢煮牛扒就見得多，慢煮iPhone你見過未？有港男於討論區發文分享1件驚人之舉，日前他的iPhone不幸入水，他竟然嘗試將手機和吸濕大笨象放入密實袋，用慢煮方法逼出水份，並興奮地記錄過程，指鏡頭的水氣經多次慢煮後漸漸消失，十分有自信地認為「慢煮牛肉乾會成功」。帖文隨即引起網民熱議，不少人嘲諷樓主做法愚蠢，指「如果你入面仲濕緊，你咁樣加熱壞得仲X快」、「粒電應該玩X完，隨時爆炸」。



有港男於討論區發文分享1件驚人之舉，日前他的iPhone不幸入水，他竟然嘗試將手機和吸濕大笨象放入密實袋，用慢煮方法逼出水份。（「連登討論區」圖片）

樓主興奮記錄慢煮和手機水氣變化的過程▼▼▼

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該名港男於連登討論區以「終極慢煮！逼出水份！乾過牛肉乾」為題發文表示，他的iPhone入水後充不到電，手機提示指充電口有水，隨後他嘗試用無線充電，但手機一直「loop白蘋果」，之後沒反應，「郁都唔郁」。於是他決定打開SIM卡位，再將手機和吸濕大笨象放入密實袋慢煮，嘗試「由內到外逼晒佢啲水出嚟」。

他上載逾20張相記錄慢煮和手機水氣變化的過程，指起初調較50度慢煮，手機溫度立即飆升至約40度，數分鐘後鏡頭開始起霧；其後再調高至60度，手機溫度約45度，水氣更明顯，並變了水珠，他說「令我更有信心慢煮牛肉乾會成功」。

他多次調較慢煮溫度，其間曾一度關掉慢煮機，稱「怕爆炸」，之後嘗試用螺絲批打開手機但失敗，但他深信取出底部的螺絲後，慢煮時手機出水更快，興奮地說3個鏡頭的水氣漸漸消失。他又嘗試以不同擺法慢煮，笑言「瞓低辣一辣佢，好似牛扒咁唔同角度煎一煎」、「已經出水出得7788，果然要好似扒咁瞓喺度煎先煎得快」、「平瞓，眼向下，逼埋最後嗰少少水份出嚟就變牛肉乾」。樓主用了逾1日時間慢煮，不過截至周六（17日）12時，他稱手機內仍有水份。

帖文引起熱議，不少網民嘲諷樓主的做法，「慢煮本身就係鎖住水份」、「有密實袋喺度點蒸發啲水？」、「咁煮法，變得電子垃圾」、「你慢煮只會加速金屬嘅氧化」、「唔係白卡點會諗到用呢個方法」。網民又指出慢煮需時長，「有排煮，買部Android用住等啦」、「以樓主個速度應該逼完可以出iPhone 17」、「留名出到（iPhone）15先搞掂，要唔要食住壽司等」、「出年再入嚟」、「留名畀個孫睇」。

不少網民提出各種救入水iPhone的方法，「擺落米缸一晚真係work，係要俾米完全覆蓋埋入去嗰種，利申成功救過部iPhone 6」、「米/防潮珠+密實盒就搞掂啦」、「梗係擺防潮箱，N年前勁大雨我都係咁救返部S3」、「不如抽濕機」、「有個app可以震返啲水出嚟，之前入水試過，真係震到，佢係幫你電話開到超刺耳高音咁震出嚟」。