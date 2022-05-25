搭的士遺iphone　乘客付$500車馬費司機仍拒歸還　最終咁做先拎返

搭車不小心遺下個人物品時有發生，能否取回有時只能靠運氣。有網民日前發文，稱年輕家人乘的士時不慎遺下iPhone 8手機，聯絡司機後對方答應將電話由屯門送返觀塘。樓主指，司機到達後，家人主動給予500元作為車馬費及酬勞，多於咪錶顯示的車費，惟司機仍緊握電話不放，最終家人只好再取出100元交予對方才能取回手機。



有網民稱年輕家人乘的士時不慎遺下iPhone 8手機，聯絡司機後對方答應將電話送回，家人亦主動給予500元作為車馬費及酬勞，惟司機仍緊握電話不放，最終家人只好再取出100元交予對方才能取回手機。（資料圖片，非當事人）

該網民於facebook「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示上周五（20日）晚上，年輕家人乘的士前往觀塘時，不慎將iPhone 8手機遺在車廂，「好彩有乘客執到，當時車去緊屯門，之後同司機溝通佢願意車返去觀塘」。司機到達後，樓主家人主動給予500元，「一心諗住跟錶頭再畀多少少」作為車馬費及酬勞。

沒料司機收錢後沒有任何表示，「司機不發聲，一手揸住電話，一手接住張$500，並無意欲放手歸還手機」。樓主指，當時家人也感困惑，曾問司機「係咩意思」，惟對方僅雙眼望住她，直至她再次付錢，「最後銀包只剩下一張$100都畀埋司機，佢先肯放手歸還」。

樓主對司機索錢的行為感到憤怒，可是家人翌日才說出經過，亦已忘記車牌未能追究。（資料圖片，非當事人）

樓主對司機索錢的行為感到憤怒，可是家人翌日才說出經過，亦已忘記車牌未能追究，「係㷫佢個態度有問題，畀咗都唔滿意！」、「人在做天在看，屋企人年紀細唔識反應俾你恰到，祝你年年有今日歲歲有今朝！」

帖文引來網民激烈討論，有人認為事主給予車馬費屬正常處理方法，惟司機不滿而作出疑似威脅動作則有問題，「畀500應該嘅，再𦧲埋多100有啲過分」、「攞住部電話唔肯畀返人嗰下好核突」、「直頭係勒索」、「個客肯畀，個司機又嫌少，咁咪貪心囉。司機攞住個電話唔放手就係一個問題。想強搶？人哋畀幾多可以講價㗎原來？」。亦有人認為將失物轉交警方是最好做法，「正常嘅處理方法交畀差館，現代社會保障自己」。