印尼學生哥擸架撐打群架　竟出動1米長鱷魚嚇對手　民眾受驚報警

中學生打架制勝法就是靠鱷魚寶寶？日前印尼有兩群高中生逃學打架，本來當地居民已經見怪不怪，然而其中1名學生竟然抱着1條約1米長的鱷魚寶寶嚇唬對手，在人群產生恐慌。有居民受驚報警，事後警方拘捕了11名青少年。



印尼有青少年發生了毆鬥，其中1名少年竟抱着1條幼年鱷魚「加入戰場」，造成恐慌。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於9月18日（周日）下午，印尼東雅加達杜倫薩維特鄉 （Duren Sawit）有2組青少年發生了1場毆鬥。他們爭執的片段被附近建築物的閉路電視拍到，並在社交平台上流傳。從影片可見，他們騎着電單車，有人手持長傘作武器，在街頭來回奔走。

其實當地民眾對於青少年經常在該處毆鬥已然生厭，直至他們看到其中1名青少年竟抱着1條約1米長的幼年鱷魚「加入戰場」，嚇得對面的少年倉皇逃竄。居民指這些逃學的學生一般會用石頭、木棍、玻璃作武器，較危險的情況是手持家中找到的鐮刀，但用鱷魚當武器就是首次見到。

有居民喝止了爭執，並在警方到場前阻止那群青少年逃離現場。事件中有11名學生被捕，有目擊者指攜帶鱷魚的少年似是十分愛惜那條鱷魚，因他被捕時仍不時撫摸牠。起初警方懷疑鱷魚是少年的寵物，於是在他被捕期間，把鱷魚先送到環境局。

隨後經調查發現，鱷魚來自動物事務部的一所職業高中，由學校所擁有，該少年只是獲安排負責照料牠的學生，並偷偷帶到現場作案。警方發言人康波爾馬本（Kompol Marbun）表示「肇事者在動物系學習」，而過程中鱷魚一直被人抱在懷中，未有傷人。是次毆鬥是由於少年們在社交媒體上相互嘲笑而爆發，警方已通知少年們的家長及學校，目前眾人皆已獲釋。

（綜合）