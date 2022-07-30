驚現8米巨鱷！男子遭巨鱷生吞　吐出消化中殘肢　終被抓獲下場是…

【巨型鱷魚】極恐怖！印尼北加里丹省（North Kalimantan）一名男子到河岸捕蝦時，遭一條26英呎長（約8米長）的巨鱷襲擊並生吞。數天後搜查隊成功抓捕這條巨鱷，而巨鱷從胃中吐出了部份大塊人類碎肢，證實就是失蹤的男子。



印尼發生恐怖巨鱷襲擊人類事件。（網上圖片）

綜合外媒報道，該名45歲育有3名小孩的印尼男子巴里（Samsul Bahri），上周二（7月19日）到加里丹省河岸捕蝦時，遭到巨型鱷魚襲擊後失蹤，引發當地居民恐慌，

警方接報後隨即出動搜救隊追查巨鱷行蹤，其間抓到一隻13英呎（約4米）及一隻16英呎（約5米）的鱷魚，惟催吐後未有在其吐出的食物殘渣中發現人類遺骸。

直至3天後（7月22日），搜救隊終於引出了該條8米長的巨鱷，抓捕後隨即麻醉並用繩子綑綁全身拖到岸上，催吐後果然找到部份已被消化的大塊人類四肢和骨頭，證實就是失蹤的巴里。得悉巴里死亡消息，其妻兒悲傷崩潰，鄰居亦十分震驚。

搜救隊終於引出了該條8米長的巨鱷，抓捕後隨即麻醉並用繩子綑綁全身拖到岸上，催吐後果然找到已被部份消化的大塊人類四肢和骨頭，證實就是失蹤的巴里。（網上圖片）

據報道，當地有多達14種不同品種鱷魚棲息地，不少都體形巨大及具危險性。救援部門負責人表示，該地區鱷魚襲擊人類事件一直增加，尤其是在河邊的村莊，居民須特別小心。