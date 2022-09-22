好痛！51歲男肛門塞7cm膠波稱醫痔瘡　卡直腸2天求診要出動電鑽

亂把物件塞入肛門再被醫生塞多個電鑽？約旦伊爾比德市1名51歲男子聲稱為了治療痔瘡，於是用「土法」—— 塞球入肛，卻無法自行取出，只能尋求醫生協助。醫生發現一個網球大小的「吸塵機球」被卡在男子的直腸長達2日，於是嘗試徒手取出，但徒勞無功，最後只好把電鑽插入已擴張的肛門，直接在男子體內把膠球分割成3塊，才順利取出。而令人費解的是，醫生發現男子自始至終也沒有患過痔瘡。



約旦1名51歲男子聲稱為了治療痔瘡，於是把吸塵機的零件膠球塞入肛門，卻無法自行取出，只能尋求醫生協助。（「International Journal of Surgery Case Reportss」圖片）

據《外科手術病例報告國際期刊》（International Journal of Surgery Case Reportss）報告，該名51歲男子報稱下體被異物堵塞2日引起不適，於是在妻子陪同下求診。他聲稱是為了治療痔瘡，才會把吸塵機的膠球零件從肛門塞入，沒想到塞入後卻取不出來。他曾嘗試用螺絲批及匙羹輔助取出，終告失敗，只能向醫生求助。

醫生阿塔姆納（Mohammad Athamnah）幫男子照X光發現該球體大小與網球相若，約為7厘米乘7厘米，而從電腦掃描圖片可看出已經完全堵塞住直腸。但檢查期間，阿塔姆納發現男子根本沒有痔瘡。

從電腦掃描圖片可看出，該大小約為7厘米乘7厘米的球體已堵住男子直腸。（「International Journal of Surgery Case Reportss」圖片）

阿塔姆納指取出膠球的過程並不順利，他一開始打算以最簡單及傷害最少的方法處理，即潤滑直腸及肛門後徒手取出膠球。但膠球體積過大，直徑比「洞口」還要大，根本無法伸手進去取出，「我們試圖通過直腸向下推動膠球並經肛門提取，但徒勞無功」。於是他及團隊打算從男子腹部開刀，從上方接近球體取出，但發現球體卡在骨盆腔內，同樣無法從上方破口取出，「不幸的是，異物被緊緊地卡在骨盆裏，因此向上移動膠球以取出也沒有成功。」

阿塔姆納這時留意到患者肛門已被充分擴張，於是決定將電鑽從肛門插入，並小心翼翼地在男子的骨盆腔內，利用電鑽將球體分割成3塊，再一塊塊自肛門取出。歷經7小時的手術，阿塔姆納才終於成功把膠球取出。

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